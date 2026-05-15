Agenda: qué hacer hoy viernes 15 de mayo en Asturias

Oviedo

Encuentro literario sobre Caravaggio en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.00 horas, el historiador del arte y político del PP Jaime de los Santos protagonizará un encuentro literario en torno a "El evangelio según Caravaggio", su nueva obra, en la que explora y desmonta mitos sobre la vida del genio nacido en Milán que revolucionó la pintura. Al diputado en el Congreso y vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular le acompañará Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

Feria de la Ascensión

Oviedo celebrará del 15 al 17 de mayo la Feria de la Ascensión 2026, fiesta declarada de Interés Turístico del Principado de Asturias, con actividades vinculadas a la tradición, la gastronomía y el folclore asturiano en distintos puntos de la ciudad.

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Feria del Automóvil

La Fábrica de Armas de La Vega volverá a convertirse del 14 al 17 de mayo en el gran escaparate del motor en Asturias con la celebración de la quinta edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). El certamen reunirá a más de 35 marcas y cerca de 300 vehículos nuevos y seminuevos, además de mostrar las principales novedades del sector, con especial protagonismo para los coches eléctricos y las nuevas soluciones de movilidad. La cita abrirá sus puertas en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

RIDEA

En el salón de actos del RIDEA y a las 19.00 horas, Guillermo Fernández Ortiz ofrecerá una conferencia con el título "El P. Feijoo, benedictino". Continúa el ciclo "Feijoo, 350 años después", que se celebra en el Real Institutos de Estudios Asturianos, dentro de los actos impulsados por el IFESXVIII para conmemorar el tercer centenario de la publicación del Teatro crítico y el 350º aniversario de su autor.

Cultura Off

A las 19.30 horas, la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe acogerá el encuentro "Historias de la historia musical de Oviedo", con el maestro Víctor Pablo Pérez, dentro del programa Cultura Off. La entrada será libre hasta completar aforo.

Tertulias del Campoamor

A las 20.00 horas, el Teatro Campoamor acogerá una nueva sesión de "Las tertulias del Campoamor" con la escritora Arantza Portabales, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y autora reconocida con premios como el de Narración Breve de la UNED y el Manuel Murguía de relato.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Fernando de Silva habla de Kenia

La Sociedad Cultural Gesto organiza hoy una conferencia, a cargo de Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos, que será un relato viajero.

El lago Turkana, culmen de este viaje fascinante. / Pedro Grifol

De hecho lleva por título: "Viaje fotográfico al norte de Kenia". Será a las 19.00 horas. La entrada es libre.

Día de los museos

Con motivo del día de los museos la programación en la ciudad es amplia. En el Museo Evaristo Valle: Puertas abiertas (10.00 a 14.00 horas), talleres participativos para Primaria (de 10.00 a 14.00 horas); presentación del poemario "El jardín de los desterrados", de Fernando Menéndez García, Mónica R. Goya, Ángel Domínguez-Gil y Fermín Santos (19.30 horas); Palacio de Revillagigedo: Presentación del catálogo de la exposición Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea, con entrada libre (18.00 horas). Casa Natal de Jovellanos: Recital en colaboración con Juventudes Musicales de Gijón, titulado "Canto del este: el violonchelo en la tradición rusa", con Diego Jiménez, violonchelo, y Sergio García, piano. El programa se articula en torno a los compositores Dmitri Shostakóvich y Sergei Rachmaninov (19.30 horas). Museo Piñole: Se muestra la instalación inmersiva "El paisaje interminable", por Priscila Vela-La Pieza Play & Creativity (17.00 a 19.30 horas). Museo del Ferrocarril: se proyecta el audiovisual "Dos orillas, una vía compartida" (13.00 horas) y a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto "Música y trenes" a cargo del Ensemble 4.70; Muséu del Pueblu d’Asturies: Taller didáctico para familias que lleva por título "El misterio de la quintana" (16.00 horas). En la Laboral Centro de Arte se presenta hoy la exposición "La ciudad que somos", una aproximación expositiva al proyecto Rutas Urbanas, una iniciativa desarrollada por el geógrafo David Alonso (19.00 horas).

Jardín Botánico

Hoy tendrá lugar el Biomaratón de Flora Española. "Rincones ocultos de la Senda Verde del Río Piles", una visita al humedal, la aliseda ribereña y praderas, lugares que albergan gran diversidad de flora silvestre. Está organizado por la concejalía Medio Ambiente y Sostenibilidad, y es una actividad gratuita (de 11.00 a 14.00 horas)

Palacio de Revillagigedo

Hoy tendrá lugar un taller de gastronomía, titulado "Ars culinaria", a cargo de Manuel León Béjar (Arqueograstronomía). Una actividad vinculada a la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea". Será a las 19.00 horas.

Biblioteca de la Laboral

La IV Edición del Festival MusicUO, que organiza la Universidad de Oviedo, incluye hoy un concierto del Dúo Oblivion en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", en la Laboral. Será a las 18.30 horas, con entrada libre. El Dúo Oblivion lo forman los intérpretes María Santos Blanco (viola) y Javier Andrés Rojo (violonchelo).

Paraninfo de la Laboral

El programa FICXPlus: Laboral Cinemateca incluye hoy la proyección de "Un año, una noche", de Isaki Lacuesta, con banda sonorea en vivo con "Fantasma azul". Será a las 19.00 horas.

Iglesia de la Laboral

Hoy viernes, en la Iglesia de la Laboral tendrá lugar el espectáculo "Música y Danza Bajo la Gran Cúpula", en la que participará alumnado de danza del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y la Bandina del mismo conservatorio dirigida por Mariana A. Fernández Astaburuaga. Será a las 19.00 horas, con entrada libre.

Colegiata de San Juan Bautista

Sigue hoy una nueva edición de "Los Conciertos del Marqués", como iniciativa del Radio Kras y su programa "Kras Klásica". Hoy viernes será un concierto de piano a cargo de David Bermúdez Gurdzhiya, a las 20.00 horas. El formato de acceso es "taquilla inversa" debiéndose retirar las entradas de invitación previamente en el bar 4.70, frente al Palacio de Revillagigedo, o el mismo día de conciertos en La Colegiata de San Juan Bautista.

Centro Municipal de El Llano

En el salón de actos se presenta el libro "Cousas de veyas", de María Teresa López García, una "una riestra de diálogos ente dos muyeres, nos que recuerden époques y coses del pasáu, cómo yeren les coses, cómo se facíen los llabores, cómo se pensaba". Será a las 19.00 horas, y está organizado por el Partiu Asturianista.

Toma 3

En la librería-café Toma 3 hoy se presenta el libro "Entre las hojas escondido", de David Muñoz Mateos. Presenta al autor Ricardo Menéndez Salmón. Será a las 18.00 horas.

Teatro Jovellanos

Hevia lleva hoy su música de gaita y flautas al Jovellanos, con el espectáculo que celebra los 25 años del "Platinum Europe Award" logrado con el disco "Tierra de Nadie". Hevia ofrece un concierto donde repasa, entre otros, los éxitos que le han hecho popular y que ya forman parte del repertorio folk internacional. A las flautas y gaitas, tanto electrónica como acústica, se suman las percusiones tradicionales de su hermana María José y el bajo eléctrico, la batería y los teclados de su banda habitual con Rubén Rebolleda, Paco Yebra y Lauren Stradmann. Será a las 20.30 horas.

El Arbeyal

El Arbeyal acoge hoy el I Hackathon STEAM "Anillo Azul" con cerca de 300 escolares y jóvenes, organizado por la Fundación Mar de Niebla. Sera de 9.30 a 13.30 horas, y está pensado como una gran jornada educativa y comunitaria que tendrá lugar en distintos espacios del entorno de Playa del Arbeyal. La iniciativa reunirá a cerca de 300 niños, niñas y jóvenes en torno a retos prácticos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la economía azul. Entre las entidades colaboradoras se encuentran el Instituto Español de Oceanografía, el Bioparc Acuario de Gijón, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Barcelona, el Puerto de Gijón y el Club Natación Santa Olaya, entre otras instituciones, empresas y entidades sociales del territorio.

Llar el Mazucu

En el Llar el Mazucu (calle Cangas de Onís 6, a las 19.30 horas habrá hoy una charla coloquio que lleva por título "La generación del porno a un click". Con la directora Estela Cubilla, autora del documental "(In)Visibles y la psicóloga Paula Marín como ponentes.

Ateneo de La Calzada

Tendrá lugar hoy la charla-taller "Conecta con tu suelo pélvico", a cargo de la fisioterapeuta Carmen Fernández Fernández. Con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, dará comienzo a las 17:00 horas.

Escuela de Comercio

"Palestina en la nueva encrucijada regional" es el título de la conferencia organizada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que tiene como ponente a Jose Abu Tarbush. Será en el vestíbulo de la segunda planta del a Escuela de Comercio.

Avilés y comarca

Encuentro en la Cátedra de Cine

Javier Cámara estará en la Cátedra de Cine de Avilés en un encuentro con el público en el teatro Palacio Valdés de Avilés a las 20.00 horas. Es ganador de dos premios Foya y conversará con la periodista y subdirectora de la Cátedra de Cine, Paula Ponga.

Teatro familiar gratuito

El centro sociocultural Los Canapés acoge a las 18.00 horas la representación de "Dormyosos", a cargo de Factoría Norte. La entrada es libre hasta completar aforo.

Taller infantil de animación a la lectura

Impartidos por La Caracola, estos talleres están dirigidos al público de entre 4 y 8 años. En la biblioteca Bances Candamo a las 18.00 horas. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca.

Programa de ocio "Hoy se sale"

El Local Social Abierto acoge de 17.00 a 21.00 horas el programa de ocio y tiempo libre "Hoy se sale". Se realizarán actividades gratuitas parapúblico infantil y adolescente de 12 a 16 años. Hoy será "Diseñando el tarot de Hoy se sale". Además, se realizarán juegos de mesa y resto de actividades en marcha en el local.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición al aire libre "Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Festival solidario en El Entrego

El teatro de El Entrego acoge hoy el festival solidario "Abriendo mentes", a favor de la Asociación Rey Aurelio de apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Habrá teatro con el grupo "Les emporfiaes" y con el grupo de la asociación, y baile con el grupo Rey Aurelio. Empieza a las 19.00 horas, la entrada vale 5 euros.

"Baille de les flores" solidario en Pola de Laviana

El recinto ferial de Pola de Laviana acoge este viernes 15 de mayo la celebración de un festival solidario, el "Baille de les flores", con el que se quiere apoyar el trabajo de la Asociación de Familias y Personas con Autismo (Adansi). El espectáculo de danza y música asturiana comenzará a las 17.30 horas. En el festival actuarán la Banda de Acordeones de Villoria, Iván Suárez, el grupo de Baile de Amas de Casa, la academia "Bailamos", el colectivo de baile "L’Enguedeyu", Berto y su Acordeón y Lucía Hevia Baile. La entrada vale 5 euros.

Actuación de Ferla Megía en Lena

Premiu Camaretá al Meyor Cantar, Ferla Megía actúa hoy, desde las 20.00 horas, en el teatro Vital Aza de Pola de Lena. La entrada es libre hasta completar aforo.

"El salón de las sombras", musical en La Felguera

Los alumnos del Conservatorio del Valle del Nalón presentan el musical "El salón de las sombras". Será a partir de las 19.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. La entrada es libre hasta completar aforo.

"El corredor del laberinto", cine juvenil en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy, desde las 19.00 horas, la proyección de la película "El corredor del laberinto: las pruebas", enmarcada en el nuevo ciclo de cine juvenil "El peliculón". La entrada es libre.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Curso de cocina para jóvenes en ­Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, ha puesto en marcha una nueva actividad dirigida a la población juvenil del concejo bajo el título "Cocina por el mundo", taller gastronómico que se desarrolla todos los viernes, hasta el 12 de junio, en la Casa Participa de Posada. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años y tiene como objetivo fomentar hábitos de ocio saludable, al tiempo que se promueve el aprendizaje práctico y el conocimiento intercultural a través de la gastronomía. Las sesiones se celebrarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y serán de carácter gratuito. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico oij@llanera.es o del teléfono 673 909 688. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Teatro en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "La llamaban local", de la compañía vasca Aitato Producciones, dirigida por Gurutze Beitia e interpretada por Karmele Larrinaga y Gemma Martínz. La obra presenta una historia de amistad, empatía y locura que unirá a dos mujeres para siempre.

Cuentacuentos en El Berrón

La Casa de Cultura de la localidad sierense acoge a las 18.00 horas una sesión de narración oral de la mano de Jennifer Ramsay titulada "El pasaporte de los cuentos del mundo", una historia que nos lleva a un viaje de cuento alrededor del mundo para conocer la riqueza de nuestro planeta a través de historias de diferentes culturas. Recomendado a partir de 4 años y con entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro musical en Noreña

La Casa de Cultura Noreña acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "¡Mujeres a escena!" de Arte Producciones José Rico. Se trata de un espectáculo sencillo, emotivo y muy divertido, que pretende enfatizar el valor que han tenido los personajes femeninos en la literatura teatral universal para la evolución y el cambio social. Todo ello contado por tres mujeres enfundadas en monos de trabajo que, a la vez que preparan aspectos técnicos, se convierten en actrices y cantantes. Dirección y dramaturgia José Rico. Con Natalia Suárez Ríos, Vanessa Estraviz y Dulce Victoria Pérez Rumoroso.

Teatro en Grado

El Teatro Auditorio de Grado acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "La balada del norte", en la que la compañía Santantes Teatro lleva a escena una adaptación teatral de Luis Alija de la novela gráfica homónima de Alfonso Zapico.

Oriente

Concierto coral en Colunga

La Sala Loreto acoge a las 19.30 horas la actuación del coro "Contracanto", integrado por 33 voces mixtas bajo la batuta, desde sus comienzos en el año 2004, de Fran Carreño, que ofrece un repertorio con obras polifónicas sacras y profanas de distintas épocas y culturas dedicando especial atención a la interpretación y difusión de las propuestas populares.

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la proyección del documental "Volver a casa tan tarde", dirigida por Celia Viada Caso. La directora explora a través de 10 pequeñas historias las piezas sueltas de la vida de María Luisa Elío, que formó parte de las vanguardias artísticas más importantes de mediados del siglo XX y que escribió, actuó y filmó "En el Balcón Vacío", una película en la que exploraba su propia herida como exiliada. La proyección se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición "Ajuares transformando huellas", un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Occidente

Feria del Libro en Navelgas

Dentro de la VI Edición de la Feria del Libro de Navelgas, el salón de actos del Museo del Oro de Asturias acoge a las 18.30 horas la presentación de la última publicación de Tito Casado e Inés Gómez, "Historias del verteero".

Cuentacuentos en Castropol

La Casa de Cultura de Castropol acoge a las 17.00 horas el cuentacuentos con marionetas "Mis monstruos favoritos", a cargo de "Elisabet Martín Teatro", dirigido a público familiar. Se trata de un divertido cuentacuentos con monstruitos de lo más variopintos. "El ogro gruñón", "El monstruo inesperado" y "El vampiro zabiondo" os esperan para disfrutar con estas divertidas historias.

Cine en Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge a las 20.00 horas "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos", con la proyección de una selección especial de algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante los diez años de Laboral Cinemateca Ambulante: "No Jungle!", "Ciruela de agua dulce", "El diañu", "Beyond the Glacier", "Gniele Baila" y "Vas a ser mi memoria siempre".