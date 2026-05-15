Los amantes del motor tienen una cita en la Feria del Automóvil: una selección de las marcas más importantes del sector con increíbles descuentos y facilidades de compra

La Fábrica de Armas de La Vega ha vuelto a convertirse un año más en un gran escaparate del motor en Asturias con la celebración de la quinta edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA).

El evento que se celebra hasta el domingo 17, reúne a más de 35 marcas y cerca de 300 vehículos nuevos y seminuevos, además de mostrar las principales novedades del sector, con especial protagonismo para los coches eléctricos y las nuevas soluciones de movilidad. Aquellos interesados podrán acudir a la cita en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Vehículos en La Vega / Pablo Solares

Entre las principales novedades que podrán verse en la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo destaca la llegada de baterías con mayor capacidad y autonomías que rondan ya los 700 kilómetros, así como el desarrollo de plataformas diseñadas específicamente para vehículos cien por cien eléctricos.

Una cita pensada tanto para quienes están buscando coche como para quienes quieren comparar opciones, conocer novedades y acercarse a la evolución del sector.

La Vega, casa de la Feria

La Vega se ha convertido ya en parte de la identidad de la feria. Y es que desde sus inicios, la antigua fábrica de armas ha servido como escenario del evento. "Es un espacio con muchísima personalidad, muy amplio y con un valor histórico muy especial que encaja perfectamente con un evento de estas características. Además, nos permite ofrecer una experiencia diferente tanto a expositores como a visitantes. Poder celebrar aquí la feria es un privilegio y gracias a todos los colaboradores que participan año tras año en esta feria podemos seguir desarrollando un evento que cada año tiene más repercusión y aceptación", cuenta Isabel Barja, secretaria general de ASPA.

Primeras marcas

Además de los descuentos y facilidades de compra que los clientes podrán conocer, la Feria es la mejor ocasión para ver en persona los últimos modelos de firmas como BMW, Mini, Toyota, Lexus, Audi, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia, Hyundai, Nissan, Subaru, Honda, Volvo, Ford, Kia, Mazda, Peugeot, Opel, Citroën, Cupra o SEAT, entre muchas otras.

Coches expuestos en la antigua fábrica de armas / Pablo Solares

Además, esta edición incorpora también marcas que están despertando gran interés dentro del nuevo panorama del automóvil, como BYD, Omoda, Jaecoo, Polestar, Evo ... hasta completar las 39 marcas presentes en la feria. "Hay una combinación muy interesante entre marcas tradicionales consolidadas y nuevas propuestas vinculadas especialmente a la electrificación y la nueva movilidad", subraya Barja.

Organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias), junto a la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento, y con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y el Ministerio de Defensa, este evento se ha consolidado en el sector, congregando a las marcas más destacadas y poniéndolas al alcance de todos los apasionados del motor.