Asturias avanza hacia una movilidad pública, sostenible y conectada

Una movilidad más sostenible, accesible para todos y gestionada como un servicio público de calidad. Es la apuesta que el Gobierno de Asturias para situar la movilidad sostenible como un elemento estratégico del desarrollo económico de la región y como garantía de equilibrio territorial y social.

Más de 70 millones de euros son el reflejo presupuestario de ese compromiso, que tiene en CONECTA, el billete único asturiano, uno de los ejes principales para lograr que la movilidad se convierta en un derecho accesible para toda la ciudadanía del Principado. Las políticas de movilidad cuentan con una visión transversal e integral para convertir el transporte público en una alternativa eficiente y cómoda al vehículo privado y facilitar el acceso a espacios estratégicos como complejos sanitarios y educativos, estaciones de tren, aeropuerto o espacios naturales protegidos. Mejorar y ampliar los equipamientos y espacios públicos vinculados al transporte público y la intermodalidad es otro de los objetivos, gracias a la inversión de más de 19,3 millones de euros de fondos europeos. A ello se suma la digitalización y modernización de los sistemas de gestión del Consorcio de Transportes de Asturias.

CONECTA, el billete único asturiano

La tarjeta azul de CTA cuenta ya con 450.000 usuarios y representa más de 86% de las validaciones que se realizan en el sistema. CONECTA permite viajar por toda Asturias por 30 euros al mes como máximo y ha contribuido a que la comunidad registre cifras históricas de viajeros, con casi 60 millones de pasajeros el año pasado en la red de CTA.

Los cálculos apuntan a que, en función de los diferentes perfiles de hogar, el ahorro anual se sitúa entre los 540 y 1.080 euros en comparación con los sistemas de abonos anteriores. Los datos del CTA reflejan también el impacto estructural del billete único asturiano en los hábitos de desplazamiento: ha evitado una media de 164.000 desplazamientos diarios en vehículo privado.

19,3 millones en infraestructuras para el transporte

El Principado ha invertido más de 19,3 millones de euros de fondos europeos en mejorar, ampliar y construir nuevas infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible y al uso del transporte público. Todas las actuaciones están acabadas o en marcha y se han desarrollado en seis municipios del área metropolitana, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio público y la experiencia de los usuarios. Los pasillos rodantes en el entorno del HUCA, el aparcamiento disuasorio de avenida Portugal en Gijón/Xixón, los nuevos intercambiadores construidos para hacer más cómoda la espera a los viajeros, la red de carriles bici en Siero o la pasarela entre estaciones de tren y autobús en Oviedo/Uviéu son algunos ejemplos de inversiones encaminadas a contar con más y mejores infraestructuras para el transporte.

Pasillo rodante de acceso al HUCA, desde el intercambiador de transporte público. / Cedida a LNE

El Paraíso Natural avanza en movilidad sostenible

Llegar a los espacios naturales protegidos y a las playas en transporte público resulta fácil y cómodo gracias al dispositivo de lanzaderas veraniegas que el Gobierno de Asturias despliega en la temporada alta turística para facilitar los desplazamientos y preservar el patrimonio que ha convertido a Asturias en el Paraíso Natural.

El operativo del CTA fue utilizado el pasado verano por 236.000 viajeros, con una oferta de 31 rutas en 27 concejos. Se trata de una apuesta por contribuir a un modelo de desarrollo territorial y turístico sostenible en el tiempo, que ha contado con una gran acogida por parte de la ciudadanía. Todos los servicios están incluidos dentro de las ventajas de la tarjeta CONECTA.

Desplazamientos a demanda para combatir el despoblamiento rural

Moverte es un derecho, vivas donde vivas. El Gobierno de Asturias trabaja en colaboración con varios ayuntamientos asturianos para poner en marcha dispositivos de transporte a demanda que permitan desplazarse a los vecinos de las zonas rurales más alejadas y garantizar el acceso a los servicios.

La movilidad se convierte en un instrumento clave para combatir el despoblamiento en los concejos más pequeños y alejados. En esta línea, el Consorcio de Transportes de Asturias mantiene abiertas a toda la ciudadanía 870 de sus rutas escolares. Son servicios que alcanzan todo el territorio y representan un activo valioso para facilitar los desplazamientos a la población de los núcleos más alejados.

Digitalización y modernización

Más de 2,5 millones de euros de fondos europeos han permitido al Gobierno Asturias emprender un proceso de digitalización del CTA, que comenzó con la creación y puesta en marcha de la plataforma CONECTA y de la aplicación móvil. Esta herramienta permite gestionar la tarjeta virtual y consultar rutas, horarios y paradas en tiempo real.

El CTA trabaja ahora para poner en marcha nuevas prestaciones que faciliten a los usuarios el acceso a otros servicios y fomenten la intermodalidad.

Adaptación al nuevo mapa sanitario

La política de movilidad es transversal e implica distintas áreas de gobierno. El Ejecutivo trabaja de forma coordinada para que los servicios de transporte público ofrezcan una parrilla adaptada que facilite la llegada de los pacientes, profesionales y usuarios de los grandes hospitales de referencia en la nueva configuración del mapa sanitario.

Así, CTA ha puesto ya en marcha nuevos servicios y refuerzos operativos que facilitan la llegada desde todo el oriente asturiano hasta el hospital de Cabueñes, en Gijón/Xixón. Esta apuesta sigue la estela de los servicios exprés que el Principado activó hacia el HUCA desde la alas occidental y oriental, facilitando la llegada a primera hora al hospital desde A Veiga, Cangas del Narcea, Llanes y Cangues d’Onís/Cangas de Onís.

El futuro mapa concesional

El Gobierno de Asturias ultima el diseño del concurso público que conformará el mapa de concesiones de transporte público en la próxima década.

El CTA lanzará el proceso este año con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, pegado a las necesidades del territorio y capaz de poner en valor cuestiones como la eficiencia energética de la flota, la digitalización de los sistemas o una mejor información y atención al usuario. En la actualidad, el CTA ofrece servicio en todo el territorio a través de 51 concesiones con 423 itinerarios, a las que se suman más 900 rutas específicas de transporte escolar que cada día utilizan 13.000 niños y niñas.

Malla horaria única

Lograr una malla horaria única, eficiente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, integrando los servicios de transporte público por carretera y las cercanías ferroviarias, es uno de los objetivos estratégicos del Gobierno de Asturias.

La inversión de más de 1.800 millones de euros que el Gobierno de España está realizando en la red de cercanías asturianas para su modernización supone un espaldarazo clave para avanzar hacia un sistema de transporte público único, fiable, cómodo y eficiente para los viajeros. Ambas administraciones trabajan para avanzar en el diseño de esa red integrada, que permita impulsar una movilidad más sostenible y facilitar los desplazamientos diarios de la ciudadanía asturiana.