Asturias y Castilla y León se vuelcan en la búsqueda de un montañero inglés de 61 años perdido y agotado en la zona de Caín de los Picos de Europa: las condiciones son de nieve y frío
Fue el propio afectado quien llamó a los servicios de emergencia en la tarde de este jueves, tras haberse desorientado
Los equipos de rescate de Castilla y León y Asturias buscan en penosas condiciones de niebla y nieve a un montañero ingles de 61 años desde este jueves a las 19.11 horas, tras recibir una llamada de socorro del afectado indicando que se había desorientado cuando realizaba una ruta de montaña por Picos de Europa, en la zona de Caín. En esos momentos no sabía dónde se encontraba, la meteorología era desfavorable, con viento, nubosidad baja y lluvia intermitente, y estaba agotado.
El Centro Coordinador de Emergencias trató de localizar la posición de la víctima a través de las coordenadas, que la sitúan en la canal de Moeño, en los alrededores de la Torre de Pamparroso, y movilizó al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.
Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.
Al llegar a la zona, el helicóptero de rescate realizó varios vuelos de reconocimiento para tratar de localizar al montañero sin éxito. Cuando comenzó a anochecer este jueves, los rescatadores accedieron a pie y comenzaron a barrer la zona junto con miembros del GREIM de la Guardia Civil de Sabero, que se unió a la búsqueda por tierra del montañero. El dispositivo se mantuvo hasta la madrugada a pesar de la meteorología adversa, ya que nevó con fuerza en la zona.
A primera hora de la mañana de este viernes se han retomado las labores de búsqueda y desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha movilizado a la zona un vehículo APOLO con un técnico de emergencias que realizará las labores de Puesto de Mando Avanzado y punto caliente.
El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León se mantiene en las proximidades para poder actuar cuando lo permitan las condiciones meteorológicas, que son adversas.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha solicitado también colaboración a Asturias para tratar de localizar al montañero.
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