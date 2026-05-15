La atención a víctimas de violencia de género en Asturias: 86.000 mujeres atendidas en Centros Asesores, más ayudas a huérfanos y nuevos pisos tutelados

En los últimos quince años, los Centros Asesores de la Mujer (CAM) de Asturias atendieron a más de 86.000 mujeres. Solo el primer trimestre de este año, se han beneficiado de este servicio 681 personas a través del asesoramiento jurídico y otras 199 con atención psicológica, de las cuales 180 eran víctimas de violencia de género.

“La violencia machista evoluciona y las administraciones tenemos la obligación de adaptar permanentemente los recursos públicos para responder a nuevas realidades cada vez más complejas”, afirmó este viernes la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Gimena Llamedo, en la firma de los convenios con los ayuntamientos y las mancomunidades para la gestión de estos centros.

En su intervención reconoció, además, “el preocupante incremento de la violencia entre menores y los perfiles de alta vulnerabilidad que llegan a los recursos públicos”. Anunció que el Gobierno asturiano incrementó las ayudas a huérfanos de la violencia de género menores de 26 años hasta 9.000 euros, y que en esta legislatura se dobló el presupuesto destinado a mujeres víctimas hasta los 2,24 millones.

Además, el presupuesto de este año para los CAM asciende a 1,6 millones, un 38% más que en 2023, con el objetivo de garantizar el asesoramiento jurídico y la atención psicológica en todos los centros.

En su intervención, Llamedo también habló del Centro de Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales. El equipamiento cuenta ya con una coordinadora, ocho psicólogas, ocho abogadas y una trabajadora social y este año incorporará a su plantilla una psicóloga más y una administrativa. Además, en 2025 se habilitó una sala amable como espacio seguro para que las víctimas realicen declaraciones judiciales seguras.

La red pública se complementa con las casas de acogida y pisos tutelados, cuya dotación presupuestaria alcanza este año 1,47 millones. El año pasado, atendieron a 467 personas: 255 mujeres, 209 menores y tres familiares dependientes. El 85% de los ingresos se produjo en situaciones de emergencia.

En este sentido, el Gobierno de Asturias ampliará la Casa Malva mediante la incorporación de 12 nuevos pisos de primera acogida, y ya activó el “Proyecto Respiro”, con personal específico para la atención y cuidado de menores. Además, este mes se incorporaron cuatro nuevos pisos tutelados, de los que dos ya están operativos.