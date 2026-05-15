Barbón eleva el tono tras las críticas de Ayuso: "Si no se respeta Asturias, aquí estará su presidente para hacerse respetar"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha situado este viernes la polémica con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el terreno de la defensa institucional de Asturias. El presidente del Principado ha asegurado que no pretende abrir una confrontación personal con la mandataria madrileña, pero sostuvo que tiene la obligación de responder cuando, a su juicio, se “ataca” y se “falta al respeto” a la comunidad autónoma.

“Si no se respeta Asturias, aquí estará su presidente y aquí estarán las instituciones asturianas para hacerse respetar”, afirmó Barbón, que acusó a Ayuso de haber “faltado a la verdad” al comparar la inversión mexicana en Asturias con el gasto de un mexicano durante tres días en Madrid. Para el jefe del Ejecutivo asturiano, esa afirmación fue “una burla” y “un insulto a los asturianos y asturianas”.

Barbón insistió en que nunca critica los viajes institucionales de otros presidentes autonómicos y que tampoco hizo comentarios sobre el desplazamiento de Ayuso a México. “Yo no critico los viajes de nadie, ni he hablado nunca de los viajes de ningún presidente o presidenta”, dijo y explicó, su respuesta se produce únicamente tras las palabras de la presidenta madrileña .

La inversión mexicana y la Asturias exterior

El presidente del Principado defendió que la relación económica entre Asturias y México tiene un peso real y no puede reducirse a una comparación irónica. Citó, entre otros datos, los más de 70 millones de euros en exportaciones asturianas al país latinoamericano y recordó la presencia de capital mexicano en ámbitos empresariales, deportivos, turísticos y hosteleros de la comunidad.

Barbón mencionó expresamente Duro Felguera, los dos principales clubes de fútbol asturianos y grupos con intereses en el sector turístico y hostelero como ejemplos de una relación que, según afirmó, el Gobierno asturiano trabaja para ampliar. “Fue algo que nos dedicamos a negociar y a traer”, señaló en referencia a nuevas oportunidades de inversión.

El jefe del Ejecutivo asturiano también subrayó que su visita a México no solo tuvo una dimensión económica, sino también institucional y social por la presencia de una amplia comunidad asturiana en el país. Barbón recordó que en México viven cerca de 30.000 asturianos o descendientes de asturianos y remarcó que también se considera "su presidente".

En ese punto, volvió a defender la creación de una circunscripción del voto exterior en Asturias, una reforma de la ley electoral que, según indicó, permitiría dar representación directa a la emigración asturiana en la Junta General. “Yo a esos también les represento”, afirmó.

Una delegación económica e institucional

Barbón contrapuso el contenido de su viaje con la polémica generada por el desplazamiento de Ayuso. Explicó que él acudió a México con una delegación económica, empresarial e institucional en la que participaron la FADE, las cámaras de comercio y representantes de empresas asturianas. El objetivo, dijo, era “trabajar”, “defender los intereses de Asturias”, “negociar” y “obtener inversiones”.

El presidente explicó que mantuvo contactos con la patronal mexicana, cámaras de comercio, organismos empresariales y representantes de la emigración asturiana. También aludió a encuentros con empresarios como Carlos Slim, y destacó el “clima magnífico” que, a su juicio, dejó la visita.

Barbón atribuyó parte del malestar de Ayuso a las comparaciones que algunos medios mexicanos y asturianos hicieron entre ambos viajes. “Yo no me he comparado con nadie, yo no dije absolutamente nada”, aseguró. El presidente defendió que su visita no generó “ningún conflicto diplomático” y citó como ejemplo su desplazamiento a Teotihuacán, realizado, según explicó, a sugerencia de la Embajada de España, después de un episodio violento registrado días antes en la zona.

Crítica al centralismo madrileño

El presidente asturiano enmarcó también la controversia en una crítica más amplia a lo que considera una visión centralista de España. Aseguró que en Asturias existe "cansancio" ante quienes, según dijo, hablan desde “ese círculo reducidísimo de la M-30 hacia adentro” y actúan como si España se redujera a Madrid.

“Ya estamos un poco hartos de que consideren que España son ellos y que los demás no somos España”, afirmó Barbón. El dirigente socialista añadió que Asturias es una tierra “orgullosa de su historia, de su identidad” y con una autoestima “cada vez más alta”, por lo que, advirtió, no va a consentir que se la “minusvalore” o se hable de ella “con desprecio”.

Pese a la dureza de sus palabras, Barbón insistió en que no busca la confrontación. “No me escucharán jamás hacer un insulto o un ataque a ningún otro presidente o presidenta”, aseguró. También recalcó que nunca ha faltado al respeto al pueblo madrileño y que su crítica se dirige a las declaraciones de Ayuso, no a Madrid ni a sus ciudadanos.

"Lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid"

La controversia comenzó después de que Isabel Díaz Ayuso denunciara un supuesto “boicot” del Gobierno de Pedro Sánchez a su viaje institucional a México. La presidenta madrileña acusó al Ejecutivo central de haber promovido maniobras para perjudicar su agenda y sostuvo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habría recibido una “orden desde España” para dificultar su visita.

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En ese contexto, Ayuso comparó su viaje con el realizado pocos días antes por Barbón. La mandataria madrileña afirmó que el presidente asturiano había hecho un desplazamiento similar y añadió que las inversiones en Asturias podían equivaler “a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid”. Esa frase provocó la respuesta del presidente del Principado, que la interpretó como una descalificación a la comunidad autónoma y a sus vínculos económicos con México.