Los boticarios asturianos prometen "un esfuerzo" para adaptar sus sistemas informáticos al nuevo copago

El nuevo modelo de copago de medicamentos obliga a los farmacéuticos asturianos a adaptar sus sistemas informáticos de atención a los usuarios. Por este motivo, el Colegio Oficial de Asturias ha querido reseñar su "compromiso con los ciudadanos, las administraciones sanitarias y el conjunto del sistema sanitario" para asegurar una implantación adecuada del mismo.

"Las oficinas de farmacia, como agentes sanitarios en contacto directo con los pacientes, realizarán un importante esfuerzo para adaptar sus sistemas informáticos y ofrecer información clara y actualizada, garantizando en todo momento la calidad, seguridad y continuidad de la prestación farmacéutica", explican.

La organización, que preside la ovetense María Teresa Menéndez Bravo, valora y aplaude la modificación normativa aprobada en el último Consejo de Ministros y que en Asturias tardar un tiempo en aplicarse, tal y como ha explicado la Consejería de Salud, precisamente para poder adaptarse a los nuevos requisitos del copago. "Los nuevos tramos y topes de copago favorecen especialmente a los pacientes con menores recursos económicos, contribuyendo a facilitar el acceso a los tratamientos y a mejorar la adherencia terapéutica", explican los boticarios. Asimismo, consideran que cualquier medida orientada a reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos es una iniciativa que debe ser valorada positivamente, por su impacto directo en la salud de la población".