Búsqueda sin éxito del montañero inglés perdido en los Picos de Europa: el viento, la niebla y la nieve impiden la entrada de los medios aéreos

Sin resultados por el momento. La búsqueda del montañero inglés de 61 años perdido en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, que se inició este jueves a las siete de la tarde, sigue sin dar frutos. Las condiciones meteorológicas no pueden ser más adversas: viento, niebla y precipitaciones de nieve, que hacen muy difícil el rastreo.

La Guardia Civil de Montaña (GREIM) con base en Sabero, en León, dependiente del SEREIM de Cangas de Onís, ha peinado las majadas de Moeño, cerca de Caín de Valdeón, infructuosamente. Fue en esa zona en la que se situó al montañero a través de las coordenadas facilitadas por él mismo. El británico llamó a las siete de la tarde del jueves a los servicios de emergencias leoneses porque ya no podía seguir adelante por sus propios medios: estaba perdido, agotado y las condiciones meteorológicas, con viento, frío y nieve, no hacían más que empeorar. En la madrugada del viernes se registraron ocho grados bajo cero en los Picos.

Agentes del GREIM, durante el rastreo. / Guardia Civil

Hubo una primera búsqueda, hasta la madrugada de este viernes. Las señales acústicas y luminosas de los agentes no obtuvieron resultado. Ya por la mañana se reanudó el rastreo, que sigue sin dar con el desaparecido. A primera hora de la mañana de este viernes se han retomado las labores de búsqueda y desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha movilizado a la zona un vehículo APOLO con un técnico de emergencias que realizará las labores de Puesto de Mando Avanzado y punto caliente.

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