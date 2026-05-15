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El consejo de Protección Civil informa favorablemente sobre el anteproyecto de Ley de Gestión de Emergencias, que refuerza el papel del SEPA en la dirección de las operaciones

El texto consolida el modelo de mando único sobre el terreno, para garantizar una actuación unificada y coherente en toda la comunidad

Rastreo del pescador desaparecido en Coaña, en el que se planteó un conflicto entre SEPA y Guardia Civil por la dirección del operativo.

Rastreo del pescador desaparecido en Coaña, en el que se planteó un conflicto entre SEPA y Guardia Civil por la dirección del operativo. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Consejo de Protección Civil del Principado de Asturias ha informado favorablemente sobre el anteproyecto de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, un nuevo paso en la tramitación de una norma llamada a modernizar y reforzar el sistema autonómico de respuesta ante situaciones de riesgo.

El texto, impulsado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, tiene como objetivo dotar a Asturias de un marco normativo más eficaz, coordinado y adaptado a los nuevos desafíos en materia de seguridad y protección de la población. Para ello, integra y actualiza en una única norma la regulación existente, con el fin de hacerla más clara, sencilla de aplicar y eficaz.

La futura ley consolida un modelo integral que refuerza la planificación, prevención y capacidad de actuación de todos los recursos públicos que intervienen en las emergencias. En este sentido, entre sus principales novedades establece un sistema de protección civil que ordena y coordina el conjunto de medios y servicios implicados, lo que favorece una respuesta conjunta, rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia.

El anteproyecto refuerza el papel del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), que asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación operativa de las actuaciones. El texto consolida además el modelo de mando único sobre el terreno, para garantizar una actuación unificada y coherente en toda la comunidad.

La ley también incorpora medidas orientadas a afrontar los efectos derivados del cambio climático y el aumento de fenómenos adversos, mediante una planificación basada en riesgos, la mejora de la prevención y el refuerzo de la preparación ante emergencias cada vez más complejas.

Con este avance, el Gobierno de Asturias continúa con la tramitación de una norma estratégica para consolidar un sistema de protección civil más moderno, eficaz y preparado, centrado en reforzar la seguridad y la protección de la ciudadanía.

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Esta ley pondrá fin, en teoría, al enfrentamiento que se está planteado últimamente entre SEPA y Guardia Civil por la dirección de los operativos de emergencias. El coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona/Comandancia de Asturias de la Guardia Civil, reivindicó esta semana, con motivo del 182º. aniversario de la Benemérita, el papel del Cuerpo en los rescates de personas, de los cuales realizaron 95 en 2025, salvando a 124 personas, sin olvidar los más de 1.300 auxilios sanitarios efectuados por los agentes.

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