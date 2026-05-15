¿Deben las minas de carbón asturianas devolver ayudas del plan de cierre del sector? Esta es la opinión de Europa

La Comisión Europea evita pronunciarse sobre el caso concreto de las minas reabiertas en Asturias y su marco jurídico y remite a España la aplicación del marco europeo relativo al cierre del carbón y a las posibles ayudas públicas vinculadas a ese proceso.

La respuesta comunitaria se produce tras una consulta de LA NUEVA ESPAÑA sobre el debate existente en Asturias acerca de si algunas explotaciones podrían estar operando sobre concesiones afectadas por el cierre europeo del carbón fijado para 2018.

Fuentes de la Comisión recuerdan que "la explotación de los recursos energéticos sigue siendo principalmente competencia de los gobiernos nacionales" y subrayan que corresponde a los Estados decidir si apoyan a un sector concreto, aunque cualquier ayuda debe ajustarse a la legislación europea.

Bruselas recuerda además que la decisión que permitió las ayudas al cierre solo permitió ayudas estatales para facilitar la clausura de minas de carbón no competitivas, cubriendo pérdidas de producción y costes derivados de la clausura.

Sin embargo, la Comisión evita aclarar si la actividad desarrollada sobre antiguas concesiones mineras puede considerarse continuidad de explotaciones ya cerradas o una nueva actividad diferenciada, una de las claves del debate abierto en Asturias.

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La respuesta europea tampoco fija criterios específicos sobre una eventual reapertura de minas para abastecer a la industria siderúrgica y se limita a recordar que los Estados miembros deben cumplir los objetivos climáticos y energéticos fijados por la Unión Europea para 2030 y 2050.