Deporte, turismo y gastronomía en el regreso del Circuito TUR 43 Galicia Calidade

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade dará el pistoletazo de salida el próximo sábado 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago (Ames, A Coruña), iniciando una nueva edición de este proyecto deportivo y promocional que combina golf, croquet, turismo, gastronomía y puesta en valor del territorio en Galicia, Asturias y el norte de Portugal.

La principal novedad de este año es el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, que integra el impulso de la marca de garantía Galicia Calidade como eje de promoción del producto turístico y gastronómico gallego dentro del circuito.

Cuatro personas jugando al croquet en el Circuito TUR 43 / Cedida a LNE

El calendario de esta 6ª edición de golf y 3ª de croquet estará compuesto por seis pruebas de golf y cuatro de croquet, más la gran final. Tras la cita inaugural en Ames, el circuito continuará el 23 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña; el 6 de junio en el Iberik Augas Santas Balneario & Golf (Pantón, Lugo), que se incorpora por primera vez como sede; el 20 de junio en el Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón, Asturias); el 4 de julio en el Vidago Palace Golf Course (Vidago, Portugal); y el 5 de septiembre en el Real Club de Golf La Barganiza (Siero, Asturias). La gran final se celebrará el 26 de septiembre nuevamente en el Real Aeroclub de Santiago.

Campo de estreno

El Iberik Augas Santas Balneario & Golf será una de las principales novedades del circuito al incorporarse por primera vez al calendario, reforzando la presencia de Galicia en un recorrido que consolida sedes emblemáticas de ediciones anteriores.

Cada prueba clasificatoria reunirá en torno a un centenar de jugadores y contará con premios y regalos en cada jornada, además de la tradicional carpa de degustación con productos de calidad diferenciada y sello de origen gallego, convirtiendo el circuito en una experiencia que une deporte, turismo y gastronomía.

Dinamizador de destinos

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade se ha consolidado como una plataforma de promoción territorial que aprovecha el deporte como herramienta para dinamizar destinos, dar visibilidad a la oferta turística y reforzar la imagen de los territorios participantes.

Colaboradores

Para la puesta en marcha de esta sexta edición del Circuito de Golf y tercera del Circuito de Croquet, TUR 43 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ames; Bico de Xeado; el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña; la Deputación de Pontevedra; Turismo de Galicia; Miraveo; la Secretaría Xeral para o Deporte; y TAC! Activando el Recuerdo de tu Marca y La Voz de Galicia.

Además, también cuenta con el apoyo de la Deputación Provincial da Coruña; la Federación Gallega de Golf; la Federación Española de Croquet y numerosas empresas vinculadas al turismo y la restauración. Entre estas últimas se encuentran Aceites Abril, Balneario de Mondariz, Bonilla a la Vista, Central Lechera Gallega, Gran Hotel Los Abetos, Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Hotel Compostela, NH Hoteles, Noa Boutique Hotel, Oca Hotels, MEGA Museo Estrella Galicia, Martín Códax y Vidago Palace Hotel, entre otros colaboradores del ámbito turístico y gastronómico.