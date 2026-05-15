Deporte, turismo y gastronomía en el regreso del Circuito TUR 43 Galicia Calidade
•El circuito arrancará el 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago con la primera de sus seis pruebas de golf y cuatro de croquet internacionales
•El Iberik Augas Santas Balneario & Golf de Pantón se incorpora este año como nueva sede del calendario
El Circuito TUR 43 Galicia Calidade dará el pistoletazo de salida el próximo sábado 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago (Ames, A Coruña), iniciando una nueva edición de este proyecto deportivo y promocional que combina golf, croquet, turismo, gastronomía y puesta en valor del territorio en Galicia, Asturias y el norte de Portugal.
La principal novedad de este año es el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, que integra el impulso de la marca de garantía Galicia Calidade como eje de promoción del producto turístico y gastronómico gallego dentro del circuito.
El calendario de esta 6ª edición de golf y 3ª de croquet estará compuesto por seis pruebas de golf y cuatro de croquet, más la gran final. Tras la cita inaugural en Ames, el circuito continuará el 23 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña; el 6 de junio en el Iberik Augas Santas Balneario & Golf (Pantón, Lugo), que se incorpora por primera vez como sede; el 20 de junio en el Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón, Asturias); el 4 de julio en el Vidago Palace Golf Course (Vidago, Portugal); y el 5 de septiembre en el Real Club de Golf La Barganiza (Siero, Asturias). La gran final se celebrará el 26 de septiembre nuevamente en el Real Aeroclub de Santiago.
Campo de estreno
El Iberik Augas Santas Balneario & Golf será una de las principales novedades del circuito al incorporarse por primera vez al calendario, reforzando la presencia de Galicia en un recorrido que consolida sedes emblemáticas de ediciones anteriores.
Cada prueba clasificatoria reunirá en torno a un centenar de jugadores y contará con premios y regalos en cada jornada, además de la tradicional carpa de degustación con productos de calidad diferenciada y sello de origen gallego, convirtiendo el circuito en una experiencia que une deporte, turismo y gastronomía.
Dinamizador de destinos
El Circuito TUR 43 Galicia Calidade se ha consolidado como una plataforma de promoción territorial que aprovecha el deporte como herramienta para dinamizar destinos, dar visibilidad a la oferta turística y reforzar la imagen de los territorios participantes.
Colaboradores
Para la puesta en marcha de esta sexta edición del Circuito de Golf y tercera del Circuito de Croquet, TUR 43 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ames; Bico de Xeado; el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña; la Deputación de Pontevedra; Turismo de Galicia; Miraveo; la Secretaría Xeral para o Deporte; y TAC! Activando el Recuerdo de tu Marca y La Voz de Galicia.
Además, también cuenta con el apoyo de la Deputación Provincial da Coruña; la Federación Gallega de Golf; la Federación Española de Croquet y numerosas empresas vinculadas al turismo y la restauración. Entre estas últimas se encuentran Aceites Abril, Balneario de Mondariz, Bonilla a la Vista, Central Lechera Gallega, Gran Hotel Los Abetos, Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Hotel Compostela, NH Hoteles, Noa Boutique Hotel, Oca Hotels, MEGA Museo Estrella Galicia, Martín Códax y Vidago Palace Hotel, entre otros colaboradores del ámbito turístico y gastronómico.
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
- La fibromialgia frenó a Javier Tejedor, histórico vigilante del Tartiere: 'Me han llamado de todo; vago, esquizofrénico, bipolar, borracho, drogado… Y ahora se me agota el paro y no me dejan trabajar