El dueño de las minas de oro de Asturias ingresa un 70% más al revalorizarse el metal precioso
El incremento de los precios y las ventas disparan la facturación de Orvana a pesar de que la producción aurífera en las explotaciones de El Valle-Boinás y Carlés se redujo
En tiempos de incertidumbre, el oro emerge como valor seguro. Orvana, la compañía canadiense matriz de OroValle, la empresa que explota las minas de oro de El Valle-Boinás (Belmonte de Miranda) y Carlés (Salas), obtuvo unos ingresos en el primer trimestre del año de 54,4 millones de dólares, lo que supone un aumento del 70%. El incremento de los precios de los metales y los mayores volúmenes de ventas dispararon la facturación.
"Estamos satisfechos con los resultados del trimestre, que demuestran el sólido potencial de generación de flujo de caja de Orvana en el actual entorno operativo y de precios de los metales", señaló Juan Gavidia, CEO de Orvana.
La filial OroValle produjo en sus minas de Asturias en el primer trimestre del año 9.827 onzas de oro equivalente, un 7% menos a las del trimestre anterior. Además, produjo 0,8 millones de libras de cobre, un 9% más que en el trimestre anterior, debido a un aumento del 3% en la ley del cobre. Orvana también tiene minas en Bolivia y Argentina.
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