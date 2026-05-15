La excursión a la playa de las Catedrales y Tapia desde Oviedo y Gijón: un plan ideal para el fin de semana
Con salidas desde las dos principales ciudades del Principado se trata de uno de los viajes más demandados
R. P.
La playa de las Catedrales es una de las grandes atracciones turísticas del norte de España. Se encuentra a Galicia, a pocos kilómetros de la frontera asturiana
¿Sin planes para un fin de semana? Buendía ofrece una de las excursiones más demandadas con salidas desde Oviedo y Gijón y que se puede hacer en solo 11 horas y por el precio de 49 euros por persona.
Puedes acceder aquí a la oferta desde Oviedo.
Y aquí si quieres salir desde Gijón.
En la excursión a la Playa de las Catedrales desde Oviedo se recorren algunos de los rincones más impresionantes de la costa cantábrica. El viaje llega hasta la provincia de Lugo para contemplar sus famosos arcos de roca durante la bajamar y disfrutar de la fuerza del mar en este monumento natural único. La ruta continúa hacia la Isla Pancha, un pequeño islote con faro y panorámicas privilegiadas sobre el Cantábrico, y sigue por el casco histórico de Ribadeo, donde calles y plazas conservan el encanto de tiempos pasados.
El día termina en Tapia de Casariego, un pueblo marinero asturiano ideal para pasear junto al puerto o contemplar el mar mientras el sol se refleja en sus aguas. Un plan perfecto que combina naturaleza y paisaje costero en todo su esplendor.
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