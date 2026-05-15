Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Gobierno celebra este sábado cinco procesos selectivos para cubrir 52 plazas: hay un total de 542 aspirantes, más de diez por puesto

Las plazas ofertadas son de Terapeuta Ocupacional, Familia Profesional Agraria, Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Técnica de Obras Públicas y Fisioterapeuta

Aspirantes en un proceso selectivo del Principado.

Aspirantes en un proceso selectivo del Principado. / Principado de Asturias

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, celebra este sábado cinco procesos selectivos parar cubrir 52 plazas en la Administración autonómica. A las pruebas están convocados 549 aspirantes. La cita será a las 10 de la mañana en los Aularios 1 y 2 de la Facultad de Economía y Empresa del Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo.

En el proceso de mañana se desarrollarán los primeros ejercicios para el acceso a los cuerpos de Terapeuta Ocupacional (8 plazas), Familia Profesional Agraria (13 plazas, abarca el conjunto de actividades productivas relacionadas con la agricultura, ganadería, sector forestal y jardinería), Ingeniería Técnica Agrícola (12 plazas), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (10 plazas) y Fisioterapeuta (9 plazas). Las convocatorias están vinculadas a las OEP de 2022 y 2023.

Los ejercicios consistirán, con carácter general, en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos sobre los contenidos de los programas establecidos en cada convocatoria, adaptados a los distintos cuerpos y categorías.

Noticias relacionadas

Para su correcta organización, el dispositivo contará con la colaboración de 14 empleados públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  2. Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
  3. Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
  4. Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
  5. ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
  6. El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
  7. El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
  8. Barbón contesta con dureza a Ayuso: 'Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao

El Gobierno celebra este sábado cinco procesos selectivos para cubrir 52 plazas: hay un total de 542 aspirantes, más de diez por puesto

Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero

Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero

Oferta especial: suscríbete un año a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 30 euros

Oferta especial: suscríbete un año a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 30 euros

Paralizadas por conflictos legales y económicos todas las minas de carbón que reabrieron en Asturias: la pugna por la venta de la de Pilotuerto pone la puntilla al sector

Paralizadas por conflictos legales y económicos todas las minas de carbón que reabrieron en Asturias: la pugna por la venta de la de Pilotuerto pone la puntilla al sector

Asturias avanza hacia una movilidad pública, sostenible y conectada

Asturias avanza hacia una movilidad pública, sostenible y conectada

Las andanzas de los "Whiteboys" en Asturias: "Cacerías de guarros", acoso a extranjeros y al Sindicato de Estudiantes y vinculaciones con "Núcleo Nacional" para "ir contra los rojos"

Las andanzas de los "Whiteboys" en Asturias: "Cacerías de guarros", acoso a extranjeros y al Sindicato de Estudiantes y vinculaciones con "Núcleo Nacional" para "ir contra los rojos"

El Fernando Alonso que pilota el Parque Natural de Somiedo: "Recibimos ecoturistas de todo el mundo que se sorprenden al ver osos con vacas pastando"

El Fernando Alonso que pilota el Parque Natural de Somiedo: "Recibimos ecoturistas de todo el mundo que se sorprenden al ver osos con vacas pastando"

Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning

Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning
Tracking Pixel Contents