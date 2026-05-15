El Gobierno celebra este sábado cinco procesos selectivos para cubrir 52 plazas: hay un total de 542 aspirantes, más de diez por puesto

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, celebra este sábado cinco procesos selectivos parar cubrir 52 plazas en la Administración autonómica. A las pruebas están convocados 549 aspirantes. La cita será a las 10 de la mañana en los Aularios 1 y 2 de la Facultad de Economía y Empresa del Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo.

En el proceso de mañana se desarrollarán los primeros ejercicios para el acceso a los cuerpos de Terapeuta Ocupacional (8 plazas), Familia Profesional Agraria (13 plazas, abarca el conjunto de actividades productivas relacionadas con la agricultura, ganadería, sector forestal y jardinería), Ingeniería Técnica Agrícola (12 plazas), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (10 plazas) y Fisioterapeuta (9 plazas). Las convocatorias están vinculadas a las OEP de 2022 y 2023.

Los ejercicios consistirán, con carácter general, en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos sobre los contenidos de los programas establecidos en cada convocatoria, adaptados a los distintos cuerpos y categorías.

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Para su correcta organización, el dispositivo contará con la colaboración de 14 empleados públicos.