Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero

Es invierno a mediados de mayo: está nevando en Asturias y lo hace con ganas. En el puerto de Pajares, según la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación es incluso difícil en algunos tramos, está prohibida la circulación para camiones y durante horas se necesitaron cadenas. En la autopista del Huerna, la meteorología también es adversa, con precipitaciones en forma de nieve. La región está este viernes en alerta amarilla por fuertes lluvias en el litoral oriental y en la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa.

En el Principado lleva todo el mes lloviendo. Los 15 días. Así lo confirma el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ángel Gómez, quien señala además que está cayendo más agua de lo normal. En concreto, el doble que otros años. "En los primeros doce días ha llovido un 58% más de lo normal, se han acumulado un promedio regional de 60,9 litros por metro cuadrado, mientras que el promedio climatológico para esos días en el periodo 1991-2020 es de 38,6 litros", señaló.

Pero este viernes, además de agua, hay nieve. Según la previsión de la AEMET, la cota está situada en los 1.200-1.300 metros, con acumulados importantes a partir de los 1.500. Las nevadas afectan a la principal vía de comunicación con la Meseta, la autopista del Huerna. "Hay un tramo en el que está empezando a cuajar un poco, pero nada que ver con Pajares. Allí ni con ruedas de invierno ni con nada. Muy mal", relata un conductor.

En Pajares está prohibida la circulación para camiones. El punto más crítico está en Torneros, entre los kilómetros 67,91 y 87,05. La nieve también ha llegado al Puerto de Leitariegos. El límite entre Cangas del Narcea y Villablino, en León, ha amanecido cubierto por una ligera capa blanca, una imagen poco habitual para estas fechas y que refleja que el invierno todavía se resiste a marcharse. Las nevadas afectan igualmente a los puertos de Somiedo, Tarna y Ventana (Teverga), donde son necesarias las cadenas.

Los termómetros han bajado este viernes hasta los 4 grados bajo cero en los Picos. Esa es la temperatura mínima que ha registrado Vega de Urriellu. También han amanecido en negativo Vega de Ario (-1,8 grados), Pajares (-0,9), Leitariegos (-0,5) y Sotres (-0,3). La máxima de hoy es de tan solo 13, 5 grados en Llanes.

Más de diez litros por metro cuadrado en un día

El 1 de mayo llovió poco en la región, pero llovió. Se registraron 0,3 litros por metros cuadrado. A partir de ahí todos los días, contabilizando también hoy, viernes, se han registrados chubascos. Las jornadas más lluviosas, según las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología, han sido el 2 de mayo con 10,8 litros, el día 3 con 12,5, y el 8 con 7,4. Además, "hubo otros tres días en los que llovió algo más de 5 litros por metro cuadrado y otros tres en lo que llovió entre 2 y 5", detalla Ángel Gómez. En cambio, las jornadas con menos precipitaciones fueron el día 6 con 0,7 litros y el 7 con 1,9.

Este mes, además, ha sido especialmente tormentoso. La granizada registrada el pasado domingo causó importantes daños en cultivos, como es el caso del "Valle del Jerte asturiano". Una "descomunal" tormenta arrasó la primera plantación profesional de cerezos, ubicada en Allande.

Déficit de precipitaciones en el año hidrológico actual

Pese a todo, el delegado territorial de la AEMET recuerda que Asturias lleva acumulado "un importante déficit de precipitación en el actual año hidrológico", que comenzó el pasado mes de octubre. "Su comportamiento está siendo seco, con 699,1 litros por metro cuadrado, un 24% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 199-2020 (925,2 litros)".

A diferencia de lo que está sucediendo en mayo, Ángel Gómez señala que abril fue muy seco en promedio. "Se recogieron 24,4 litros por metro cuadrado de precipitación, que es un 78% inferior a la media de abril para 1991-2020, que es de 113,4. Abril de 2026 fue el tercer mes de abril más seco del periodo 1961-2026 en Asturias", concreta.

¿Cuándo dejará de llover?

El pronóstico de la AEMET para el fin de semana es malo: seguirá lloviendo. Lluvias débiles y chubascos aislados para el sábado y cota de nieve en torno a los 1.700-1.900 metros. Las máximas rondarán los 18 grados. El domingo también habrá orbayo y chubascos dispersos, siendo más importantes en la segunda mitad del día y en los Picos de Europa. El lunes parece que volverá, por fin, el sol. Y la primavera.