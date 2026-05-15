El Estado inyecta 16,3 millones a Aucalsa mientras el peaje del Huerna se sitúa en el precio más alto de su historia

El Gobierno central ha transferido a la compañía Aucalsa, concesionaria del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), 16,3 millones de euros entre 2025 y los tres primeros meses de 2026. El dinero procede de los Presupuestos Generales del Estado, actualmente prorrogados, y va destinado a sufragar los descuentos activos en el peaje, unas bonificaciones que tienen un impacto limitado entre los conductores debido a sus restrictivas condiciones de acceso.

Pese a la existencia de estos descuentos, y al dinero público que el Estado revierte a una empresa privada para financiarlos, el precio del peaje no ha dejado de subir y se sitúa actualmente en 16,20 euros, la tarifa más alta de la historia de la infraestructura.

La situación es la siguiente: el Gobierno dedica recursos públicos para facilitar rebajas a los usuarios, pero solo una minoría logra beneficiarse de ellas, mientras la concesionaria amplía su cuenta de resultados gracias a ese dinero público.

Solo en 2025, el Estado subvencionó a Aucalsa con 12,7 millones de euros, una cantidad que supone el 24% de los ingresos que obtuvo la compañía ese año, que ascendieron a 53 millones, los más altos de su historia.

Estas partidas coinciden, además, con un momento especialmente delicado para la autopista. La AP-66 continúa afectada por el colosal argayo registrado en noviembre de 2024, que sigue dificultando la circulación, a lo que se suman las obras en los túneles, que se prolongan desde hace casi un año.

Ante esta situación, el Principado ha reclamado, además del final del peaje, medidas extraordinarias para rebajar el pago mientras duren las obras. La Unión de Consumidores de Asturias, por su parte, ha denunciado por estafa a Aucalsa por cobrar íntegramente el peaje pese a las restricciones y afecciones derivadas de los trabajos.

Paralelamente, la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción contra España por la ampliación de la concesión hasta 2050, al considerar que la prórroga pudo realizarse de manera irregular. Ese es el motivo por el que el Principado reclama su anulación y mantiene un enfrentamiento con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Descuentos con escaso impacto

Las cifras relativas a las bonificaciones, facilitadas por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP Mercedes Fernández, vuelven a poner de relieve el escaso alcance de las rebajas entre los usuarios particulares y, al mismo tiempo, el importante flujo económico que representan para la concesionaria. “Los descuentos son insuficientes, casi no llegan a los conductores con esta fórmula”, señala Fernández, que en todo caso insiste en reclamar el final del peaje.

Los datos reflejan además una gran diferencia entre el uso de las bonificaciones por parte de vehículos ligeros y pesados. En 2025, de los 6,2 millones presupuestados para descuentos en vehículos ligeros, se ejecutaron 3,2 millones, apenas el 51% del total disponible, quedando prácticamente la mitad de la partida sin utilizar.

El contraste es notable con los vehículos pesados, que tienen derecho a descuentos automáticos. En este caso, de los 9,4 millones presupuestados se acabaron gastando 9,5 millones, lo que obligó incluso a ampliar la partida inicialmente prevista.

La tendencia se mantiene en 2026. Durante los tres primeros meses del año, en el apartado de vehículos ligeros se ejecutaron 841.225 euros, lo que representa un 13,4% de la dotación anual prevista. En cambio, en vehículos pesados el gasto ya alcanza los 2,7 millones de euros, equivalentes al 28,9% del total disponible para todo el ejercicio.

Las cifras apuntan a que las bonificaciones continúan teniendo una escasa implantación entre los conductores particulares debido a las condiciones exigidas para acceder a ellas. En 2024 entró en vigor un nuevo modelo de descuentos. Hasta entonces, los conductores tenían derecho a una rebaja del 60% a partir del tercer viaje mensual por el peaje, utilizando siempre el sistema de telepeaje, un dispositivo conectado al vehículo que permite el pago automático al reconocer la barrera la matrícula del coche.

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Con el nuevo esquema, cuando un conductor completa tres trayectos en un mismo mes no solo se le aplica la bonificación en el tercero, sino también en los dos anteriores, con descuentos del 15% y del 30%, respectivamente, además del 60% en los desplazamientos posteriores. Sin embargo, pese a esos cambios, los datos de ejecución presupuestaria evidencian que la mayoría de usuarios sigue sin acogerse a las rebajas.