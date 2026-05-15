Las mejores llampares se saborean en Villaviciosa

Las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de la Llámpara permitirán degustar desde hoy y hasta el 24 de este mes distintas elaboraciones de este auténtico manjar del Cantábrico en seis establecimientos de Quintes y Quintueles (Villaviciosa). Esta edición del evento organizado por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y la Fundación Caja Rural de Gijón es especial por coincidir con el vigésimo aniversario de la bienal "Llámpara de oro", distinción que este 2026 recae en Julián Caicoya, creador de un blog sobre les Mariñes. Los restaurantes participantes en la cita son Desi-Pochi, The Green Hotel Artiem, Lola Melón, Castañón, Casa Kilo y Parrilla Isidro.

La programación gastronómica y cultural arranca hoy, a las 20.00 horas, con la representación de "Sainetes asturianos" a cargo de Teatro Carbayín, coincidiendo con el inicio de la oferta hostelera.

Espicha para socios

Uno de los actos centrales se desarrollará al día siguiente en el Llagar Castañón, donde tendrá lugar el pregón de las jornadas, previsto para las 20.00 horas. El encargado será Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra (Gijón) y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El acto estará presentado por Paco Bercial, contará con la actuación del Grupo Folclórico Les Xanes y también incluye la entrega de la "Llámpara de oro" a Julián Caicoya. Posteriormente, se celebrará una espicha para los socios de la Sociedad Clarín.

La programación incluye el XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, una masterclass de cocina impartida por Manuel Díaz Pardo, la proyección de la película Casablanca y la entrega de premios del XVII Concurso de Cuentos Infantiles "Félix Pardo", que estará acompañada al violín por Juan Martínez Blanco.