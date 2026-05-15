Las mejores llampares se saborean en Villaviciosa
Desde hoy y hasta el 24 de mayo se celebran las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de este manjar del Cantábrico; la cita coincide con el vigésimo aniversario de "Llámpara de oro", distinción que este 2026 recae en Julián Caicoya
L. L.
Las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de la Llámpara permitirán degustar desde hoy y hasta el 24 de este mes distintas elaboraciones de este auténtico manjar del Cantábrico en seis establecimientos de Quintes y Quintueles (Villaviciosa). Esta edición del evento organizado por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y la Fundación Caja Rural de Gijón es especial por coincidir con el vigésimo aniversario de la bienal "Llámpara de oro", distinción que este 2026 recae en Julián Caicoya, creador de un blog sobre les Mariñes. Los restaurantes participantes en la cita son Desi-Pochi, The Green Hotel Artiem, Lola Melón, Castañón, Casa Kilo y Parrilla Isidro.
La programación gastronómica y cultural arranca hoy, a las 20.00 horas, con la representación de "Sainetes asturianos" a cargo de Teatro Carbayín, coincidiendo con el inicio de la oferta hostelera.
Espicha para socios
Uno de los actos centrales se desarrollará al día siguiente en el Llagar Castañón, donde tendrá lugar el pregón de las jornadas, previsto para las 20.00 horas. El encargado será Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra (Gijón) y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El acto estará presentado por Paco Bercial, contará con la actuación del Grupo Folclórico Les Xanes y también incluye la entrega de la "Llámpara de oro" a Julián Caicoya. Posteriormente, se celebrará una espicha para los socios de la Sociedad Clarín.
La programación incluye el XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, una masterclass de cocina impartida por Manuel Díaz Pardo, la proyección de la película Casablanca y la entrega de premios del XVII Concurso de Cuentos Infantiles "Félix Pardo", que estará acompañada al violín por Juan Martínez Blanco.
Programa
VIERNES 15 MAYO 20:00 h.: Teatro con la obra "Sainetes asturianos", de Teatro Carbayín. Comienzan las Jornadas Gastronómicas en los restaurantes participantes: Restaurante Castañón (Quintes) — 985 894 807 Restaurante Casa Kilo (Quintes) — 985 894 806 Restaurante The Green - Hotel Artiem (Quintueles) — 985 341 997 Restaurante Desi – Pochi (Quintueles) — 985 894 750 Restaurante Lola Melón (Quintueles) — 690 827 460 Parrilla Isidro (Quintueles) — 985 894 272
SÁBADO 16 MAYO 20:00 h.: Acto de lectura del Pre gón a cargo de Rafa Gutiérrez (La Buena Letra). Acto presentado por Paco Bercial y bailes regionales a cargo del Grupu Folclóricu Les Xanies, de Quintes. Durante la Bienal "Llámpara de Oro" se hará entrega del galardón a Julián Caicoya. Espicha para los socios de la S.C.R. Clarín en LLAGAR CASTAÑÓN. Retirada de invitaciones de socios en el kiosco "La Carbayera" (solo se podrá acceder a la cena de socios con invitación, se retirarán gratuitamente desde el miércoles 1 de mayo hasta el jueves 12 de mayo).
DOMINGO 17 MAYO 17:00 h.: XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo en el local social. Entrega de premios, merienda y cuentacuentos con Mariluz.
VIERNES 22 DE MAYO 19:00 h.: En el centro social, "Masterclass de cocina" a cargo de Manuel Díaz Pardo, pulpeiro oficial del Restaurante Tierras Gallegas, que nos hará un guiso de pulpo con llámpares para su posterior degustación. Entrada libre hasta completar aforo.
SÁBADO 23 DE MAYO 18:00 h.: Proyección de la película "Casablanca" en el centro cultural.
DOMINGO 24 MAYO 12:00 h.: Entrega del Premio del XVII Concurso de Cuentos Infantiles "Félix Pardo" en el local social acompañados de Juan Martínez Blanco al violín. Finalizan las jornadas gastronómicas en los restaurantes participantes.
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