Sin novedad en las boticas de Asturias sobre el nuevo copago: el Principado pide tranquilidad para adaptarse al modelo

Los asturianos tendrán que esperar unos días para incorporarse al nuevo modelo de copago de medicamentos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo. La Consejería de Salud ha comenzado a ejecutar las adaptaciones técnicas necesarias para aplicar el nuevo sistema que, en líneas generales, tal y como defiende el Gobierno de España, introduce un sistema de copago más progresivo, con el objetivo de que la cantidad que cada persona paga por sus medicamentos se ajuste a su capacidad económica real, al vincular los criterios a la renta y reforzar los mecanismos de protección para determinados perfiles.

Su aplicación en Asturias no es fácil, ya que como explican en la Consejería de Salud el nuevo modelo exige desarrollos técnicos, procesos de actualización de bases de datos, validaciones y sincronización entre distintos actores y sistemas: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), servicios autonómicos de salud, receta electrónica y oficinas de farmacia.

Tareas

"Por esta razón, el Principado activará de forma inmediata las tareas de adecuación necesarias para garantizar una transición ordenada y segura", abundan. Este proceso asegurará "una implantación eficaz, homogénea y sin incidencias en la dispensación".

Mientras se completan los trabajos necesarios, todo seguirá funcionando como hasta ahora en las farmacias y no es necesario realizar ningún trámite por parte de las personas usuarias.

El nuevo sistema continúa con la lógica de que quien más renta tiene, más paga, pero rebaja la aportación de los trabajadores con rentas medias y bajas (de entre 18.000 y 60.000 euros) e introduce límites mensuales para los activos, lo que beneficiará especialmente a los pacientes crónicos y polimedicados. En cuanto a los pensionistas, hay menos cambios, pero también se introduce un nuevo límite mensual, "con el objetivo de reforzar la protección de los mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración", según defiende el Gobierno central.