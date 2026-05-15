El PP denuncia la falta de estrategia para el Prerrománico asturiano y la reducción de su presupuesto
Álvaro Queipo critica que solo se hagan "parcheos" en el mantenimiento de los monumentos e insiste en que su partido trabaja para lograr un "futuro alternativo y mejor" para la región
Jaime de los Santos afirma que Barbón está "desgastado" por la situación de su partido en Madrid y por las "orgías" de Ábalos
El Partido Popular criticó este viernes la ausencia de una estrategia específica para la conservación del Prerrománico asturiano, una “joya que coloca a Asturias en una posición de nivel mundial” y que en los últimos dos años ha visto como el presupuesto para su mantenimiento se ha visto reducido en dos millones y medio de euros.
El presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, advirtió durante una visita realizada junto al vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, a varios monumentos de Oviedo que estos no están “lo suficientemente cuidados” y que “solo se hacen parcheos”, por lo que se comprometió a revertir esta situación si llegan a la Presidencia.
“Nosotros pretendemos darle al Prerrománico un plan de conservación integral y permanente con una inversión plurianual, y además con una estrategia de promoción, aprovechando también la idea histórica del reino de Asturias, que es una idea potente y que puede ayudar mucho al desarrollo de Oviedo y al desarrollo de Asturias”.
Queipo también se refirió a las vallas publicitarias que forman parte de una campaña que habla de que falta un año para la mejor Asturias. Explicó que su objetivo es “iniciar un debate público” en la región cuando queda un año para las elecciones.
“Llevamos mucho tiempo trabajando en dar a Asturias un futuro alternativo y mejor, y queremos aprovechar este último año que queda, hasta el momento en que los asturianos tengan que decidir qué futuro quieren para Asturias, para que ese debate también se fomente en la calle”, afirmó
En este sentido, adelantó que trabajarán para ofrecer a la región “mejor fiscalidad, mejores servicios sociales, que haya una mejor sanidad, unas mejores infraestructuras, es decir, queremos que Asturias tenga un futuro mejor y más brillante”.
Por su parte, Jaime de los Santos, que la tarde de este viernes estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA, a las 19.00 horas, señaló que “cuando uno ha sido elegido presidente de una comunidad autónoma tiene la responsabilidad permanente de desgastarse para que quienes no se desgasten sean los ciudadanos, y al señor Barbón el desgaste le viene de Madrid, de las orgías que hacía el que era su secretario de Organización, y me refiero al señor Ábalos”.
El dirigente nacional subrayó que cuando Queipo “llegue a la presidencia del Principado traerá ilusiones, esperanza, buen gobierno y limpieza en todos los sentidos, y sobre todo la energía resolver problemas, de verdad, de la gente”.
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