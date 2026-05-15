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La red de Escuelines se amplía al asumir 18 nuevos centros municipales y supera ya los 2.000 alumnos

Barbón sostiene que la iniciativa de escuelas infantiles públicas coloca a Asturias "en la vanguardia del estado de bienestar"

El poresidente del Principado y la consejera de Educación, Eva Ledo, con los alcaldes firmantes de los nuevos convenios.

El poresidente del Principado y la consejera de Educación, Eva Ledo, con los alcaldes firmantes de los nuevos convenios. / Armando Álvarez

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Un total de 18 centros municipales se han incorporado desde este viernes a la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines, que ya suma los 2.069 niños y niñas de hasta tres años matriculados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presidido la firma de los convenios de integración con los ayuntamientos de Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo.

La adhesión se hará efectiva el próximo 1 de junio. Avilés integrará tres escuelas; Siero y Castrillón, dos cada uno, y el resto de concejos, una. En conjunto, los nuevos centros aportan 71 unidades, 910 menores matriculados y 185 trabajadores, en su mayoría técnicos de Educación Infantil.

Segunda fase de integración

Con esta nueva incorporación, ya son 36 los ayuntamientos que han integrado sus escuelas municipales en la red autonómica, que pasa a estar formada por 65 centros. La primera fase se completó en septiembre de 2025 con la adhesión de las escuelas de 22 concejos: Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.

Los catorce municipios que firmaron ahora los convenios son los que han podido garantizar, dentro del plazo fijado por la Consejería de Educación, la continuidad del servicio de comedor escolar para el próximo curso, requisito establecido para completar la integración.

Quedan pendientes de adhesión las escuelas municipales de Cangas de Onís, Carreño, Gijón, Gozón, Langreo, Llanes, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio.

Barbón destaca el valor social de la red

Durante su intervención, el presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó que el proyecto “marca un antes y un después en la historia de la educación en Asturias” y defendió que la creación de una red pública, gratuita y autonómica de escuelas infantiles responde a una demanda sostenida de los ayuntamientos.

“Es una red que educa, que contribuye a la conciliación y con un alto impacto territorial, porque ayuda a fijar población”, señaló el presidente, que vinculó la iniciativa con la mejora del estado de bienestar. “Con esta iniciativa, Asturias vuelve a enseñar el buen camino, una vez más, a la vanguardia de la mejora del estado de bienestar”, añadió.

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El jefe del Ejecutivo enmarcó esta medida dentro de la apuesta del Gobierno asturiano por la educación pública y recordó que la Consejería de Educación cuenta este año con un presupuesto de 980,8 millones. Además, avanzó que en septiembre la matrícula universitaria será gratuita en todos los cursos, incluidos los másteres oficiales.

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