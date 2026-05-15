Las siete señales que revelan si eres un adicto o no al trabajo, según los psicólogos

¿Soy o no un adicto al trabajo? La respuesta está en siete señales, como asegura la psicóloga asturiana Ana María Rodríguez Fernández, con clínica en Oviedo. La adicción al trabajo o "workaholism", expone la experta, es un problema psicológico "cada vez más frecuente", sobre todo en entornos laborales exigentes y en personas perfeccionistas.

"No se trata simplemente de trabajar mucho", aclara Rodríguez, sino que la adicción laboral va más allá. Se trata de tener "una relación compulsiva con el rendimiento que acaba impactando negativamente en la salud, la vida personal y la identidad".

Pero antes de ir a las señales, ahondemos más en el significado de la adicción al trabajo. "Es un patrón persistente de necesidad interna de trabajar de manera excesiva, acompañado de una dificultad real para desconectar, incluso cuando la persona reconoce las consecuencias negativas (cansancio, conflictos familiares, deterioro físico o emocional). No se debe confundir con la motivación o la ambición: en la adicción no hay elección libre, sino compulsión", detalla la psicóloga a través de su blog.

Las señales

¿Cuáles son esas siete señales? Son las más habituales, aunque puede haber más. En primer lugar, "tener pensamientos obsesivos sobre el trabajo incluso fuera del horario laboral". En segundo lugar, sentir "culpa o ansiedad al descansar". Tercera señal: "Trabajar más horas de las requeridas, de forma sistemática". Cuarta: "Dificultad para delegar o para confiar en otros". Quinta: "Minimización del propio malestar y normalización del agotamiento". Sexta: "Aislamiento social o conflictos familiares por la disponibilidad". Y séptima y última: "Descenso en el autocuidado, es decir, comer mal, dormir poco, abandonar hobbies".

"Muchas personas adictas al trabajo no se reconocen como tales porque el entorno suele reforzar su conducta 'eres muy responsable', 'ojalá todos trabajasen así'", advierte la psicóloga de Oviedo.

Ana María Rodríguez afirma que la adicción al trabajo "rara vez aparece sin precedentes". Las causas más comunes son, dice: rasgos de personalidad como ser perfeccionista, tener alta exigencia y necesidad de control. También si eres una persona que necesitas refuerzo social, es decir reconocimiento, ascensos y elogios por productividad. Los miedos al fracaso, al rechazo y a sentirse inadecuado también influyen.

Consecuencias para la salud

La adicción al trabajo tiene efectos, como es de esperar, en la salud. Algunos de ellos son "agotamiento crónica, problemas de sueño; alimentación y tensión muscular, mayor probabilidad de ansiedad o depresión; desconexión emocional en parejas y conflictos familiares; y reducción del disfrute vital y pérdida de identidad más del rol laboral".

¿Qué puedo hacer?

Ana María Rodríguez describe algunos pasos "iniciales". "Identificar el patrón: registras horas reales de trabajo, momentos de ansiedad al descansar y consecuencias físicas o emocionales; introducir “microdescansos” obligatorios: pequeños descansos programados de 5-10 minutos cada 90 minutos, rompen el ciclo de hiperfocalización; fijar límites externos claros: horarios de fin de jornada, no responder correos fuera de horario, proteger fines de semana o al menos una tarde libre fija; trabajar la autoexigencia y el perfeccionismo: cuestionar creencias como “si no lo hago yo no sale bien” o “mi valor depende de mi productividad”.

También "reconectar con áreas no laborales: hobbies, deporte, relaciones, descanso. Ayuda a reconstruir la identidad fuera del trabajo. Y "pedir ayuda profesional si hay mucho malestar: la terapia psicológica es clave para abordar la raíz del problema especialmente si la persona siente ansiedad cuando reduce el ritmo".