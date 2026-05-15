Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning

El turismo flexible, sostenible y tranquilo desembarca en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) del 28 al 31 de mayo de la mano del Salón Atlántico del Caravaning. Este evento, de carácter comercial y de encuentro, reunirá en un único espacio a las principales marcas, distribuidores, empresas especializadas, servicios afines y aficionados del mundo de las autocaravanas, campers y caravanas.

El Salón Atlántico del Caravaning, celebra su primera edición y es una propuesta ferial novedosa y transversal. Combina la acción comercial hacia el usuario final con el impulso del turismo de calidad y la construcción de una comunidad de personas con estilos de vida y formas de viajar diferentes. En este sentido, el evento ofrece sin coste adicional un parking de pernocta exclusivo para caravanistas dotado con servicios esenciales. De esta forma, el propio Salón se convierte en una actividad experiencial para viajeros individuales y familias que convivirán en el área durante los días de su celebración.

Distribución del salón / Cedida a LNE

La actividad comercial del Salón se concentrará en el pabellón 3 y dispondrá de más de 8.000 metros cuadrados de exposición. En este espacio el visitante podrá acceder a las últimas novedades del sector, con vehículos más eficientes y tecnológicamente avanzados, de todas las gamas: autocaravanas, caravanas, camper, urban vans y overland 4X4; vehículos nuevos, seminuevo y kilómetro cero; complementos, equipamiento interior, remolques; productos para acampadas; servicios afines, asociaciones, etc.

Datos de interés Denominación: Salón Atlántico del Caravaning Fechas: Del 28 al 31 de mayo Lugar: Recinto ferial de Vigo – IFEVI Horario: jueves, viernes y sábado de 11,00h a 20,00h. Domingo de 11,00h a 18,00h Entradas: Venta anticipada en la web TaquillaMotor.com Precios: 6 euros/día. Precio abono 4 días: 15 euros. Niños hasta 12 años gratis. Se permite la entrada de animales con correa. Más info enwww.caravaningatlantico.com

Más de 400 vehículos en rotación, con precios y condiciones especiales, se pondrán a la venta en el marco de esta primera edición, que contará con la participación, como expositores, de las principales empresas gallegas y nacionales de este sector.

Interior de una autocaravana / Cedida a LNE

En concreto, forman el plantel de expositores las firmas: Aventura Caravaning, Autocaravanas Mallón (con Mclouis y Mobilvetta), Caracol Park (con Adria, Sun Living, Bürstner y Giottiline), Galicia Caravaning (con Benimar, Hymer, Carado y Etrvsco), Van C Fun (con Roller Team y Ci), Yakart Autocaravanas (con Carthago, Concorde, Dethleffs, Dreamer, Itineo, Malibu, Rápido y Sunlight), Autocaravana Sur (con Pöss, Clever Vans, Van Line y Evolutión Vans), Camper Valdemoro, DSP Camper, TT Campers, Vancubic, VDK Karavan, Reimo, Rodamundos Fusión, Xplora Morocco, Atalaia Camper Park, Proyecta Galicia, IATI Seguros, Canal Home, Mr. Stove, Pepiño, Juventino, Joyería y Diseño, Pastelería Salma, así como las asociaciones: AGA, ACyLA, CAPA y PEKA.

Ambiente en la feria / Cedida a LNE

La oferta comercial se completará con área gastronómica y un programa de charlas divulgativas sobre las posibilidades que ofrece este tipo de acción turística, en las que participarán diversas asociaciones de usuarios de caravaning de ámbito nacional y regional. Tendrá un papel destacado la Asociación Galega de Autocaravanas, entidad colaboradora de esta edición del Salón.

El Salón Atlántico del Caravaning está organizado por Automociona y Expoalia empresas que lleva dos años organizando con gran éxito en Jerez de la Frontera (Cádiz) el Salón Andaluz del Caravaning. La propuesta ferial gaditana recibe anualmente la vista de más de 25.000 personas y su área de pernoctación acoge en rotación más de mil vehículos.