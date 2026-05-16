La acciones de la asturiana TSK suben el 15% desde su salida a Bolsa

TSK solo conoce la tendencia alcista en Bolsa. En las tres sesiones en las que ha cotizado desde su debut el pasado miércoles sus acciones han cerrado con subidas. Lleva acumulada una revalorización de casi el 15%.

En la sesión de ayer, las acción de la compañía asturiana de ingeniería industrial registró un alza del 3,57%, que se suma a la del 4,95% de su debut en el parqué y a la del 5,66% del jueves. TSK comenzó a cotizar en el Mercado Continuo con un precio de salida de la acción de 5,05 euros y al cierre de la jornada de ayer el valor había escalado hasta los 5,80 euros, aunque llegó a cotizar a 5,96 euros.

La gestora de fondos del banco Santander, Santander Asset Management (SAM), ha aflorado una participación del 3,4% del total del accionariado de la ingeniera asturiana TSK. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este porcentaje se traduce en unos 3,92 millones de derechos de voto, de los 115,3 millones totales de la compañía. La familia asturiana García Vallina mantiene el control de la compañía con sede en Gijón

Ciclo combinado en México

TSK alcanzó esta semana un nuevo hito en su actividad internacional con la entrada en operación comercial de la central de ciclo combinado de Mérida (Yucatán, México) tras recibir la autorización del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La planta fue desarrollada por TSK para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Este proyecto estratégico para México, conocido ahora como Central de Ciclo Combinado "Elvia Carrillo Puerto", cuenta con una potencia instalada cercana a los 500 megavatios (MW) y contribuye de forma decisiva al refuerzo del suministro eléctrico en la Península de Yucatán, beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes de la zona. n