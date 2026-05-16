La acciones de la asturiana TSK suben el 15% desde su salida a Bolsa
La compañía se ha revalorizado en las tres sesiones en las que ha cotizado
TSK solo conoce la tendencia alcista en Bolsa. En las tres sesiones en las que ha cotizado desde su debut el pasado miércoles sus acciones han cerrado con subidas. Lleva acumulada una revalorización de casi el 15%.
En la sesión de ayer, las acción de la compañía asturiana de ingeniería industrial registró un alza del 3,57%, que se suma a la del 4,95% de su debut en el parqué y a la del 5,66% del jueves. TSK comenzó a cotizar en el Mercado Continuo con un precio de salida de la acción de 5,05 euros y al cierre de la jornada de ayer el valor había escalado hasta los 5,80 euros, aunque llegó a cotizar a 5,96 euros.
La gestora de fondos del banco Santander, Santander Asset Management (SAM), ha aflorado una participación del 3,4% del total del accionariado de la ingeniera asturiana TSK. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este porcentaje se traduce en unos 3,92 millones de derechos de voto, de los 115,3 millones totales de la compañía. La familia asturiana García Vallina mantiene el control de la compañía con sede en Gijón
Ciclo combinado en México
TSK alcanzó esta semana un nuevo hito en su actividad internacional con la entrada en operación comercial de la central de ciclo combinado de Mérida (Yucatán, México) tras recibir la autorización del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La planta fue desarrollada por TSK para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este proyecto estratégico para México, conocido ahora como Central de Ciclo Combinado "Elvia Carrillo Puerto", cuenta con una potencia instalada cercana a los 500 megavatios (MW) y contribuye de forma decisiva al refuerzo del suministro eléctrico en la Península de Yucatán, beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes de la zona. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
- Barbón contesta con dureza a Ayuso: 'Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao