Acuden tres de cada cuatro convocados para participar en la selección de 52 plazas para la Administración del Principado

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP), ha celebrado este sábado cinco procesos selectivos para la cobertura de 52 plazas en la Administración autonómica, vinculadas a las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, en las que han participado más del 73% de las personas convocadas.

En concreto, de los 549 aspirantes citados han asistido un 75,9% de los del proceso de fisioterapia; el 62,5% de oficial de oficio agrario; el 82,4% de terapeuta ocupacional; el 65,8% de ingeniería técnica agrícola y el 80,9% de los que convocados a una plaza en ingeniería técnica de obras públicas.

El Principado destaca la elevada participación registrada en el proceso selectivo para los puestos de terapeuta ocupacional, que con un 82,4% supone el mayor porcentaje de asistencia de todas las pruebas realizadas hasta el momento por el IAAP.

Los exámenes, celebrados hoy en la Facultad de Economía del campus de El Cristo, corresponden a los cuerpos de Terapeuta Ocupacional (8 plazas), Familia Profesional Agraria (13 plazas), Ingeniería Técnica Agrícola (12 plazas), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (10 plazas) y Fisioterapeuta (9 plazas). Los ejercicios han consistido, con carácter general, en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos adaptados a los distintos cuerpos y categorías. Para su correcta organización, el dispositivo ha contado con la colaboración de 14 empleados públicos.

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Con la celebración de estos exámenes, el Gobierno de Asturias avanza en los procesos vinculados a las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, de las que ya están en ejecución el 65% de las previstas.