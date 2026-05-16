Acuden tres de cada cuatro convocados para participar en la selección de 52 plazas para la Administración del Principado
La mayor participación corresponde a las pruebas para acceder a ocho plazas de terapia ocupacional y las diez de ingeniería técnica de obras públicas, mientras que han fallado el 37,5% de los emplazados para las plazas de oficial de oficio agrario y el 34% de los citados para las vacantes de ingeniería técnica agrícola
El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP), ha celebrado este sábado cinco procesos selectivos para la cobertura de 52 plazas en la Administración autonómica, vinculadas a las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, en las que han participado más del 73% de las personas convocadas.
En concreto, de los 549 aspirantes citados han asistido un 75,9% de los del proceso de fisioterapia; el 62,5% de oficial de oficio agrario; el 82,4% de terapeuta ocupacional; el 65,8% de ingeniería técnica agrícola y el 80,9% de los que convocados a una plaza en ingeniería técnica de obras públicas.
El Principado destaca la elevada participación registrada en el proceso selectivo para los puestos de terapeuta ocupacional, que con un 82,4% supone el mayor porcentaje de asistencia de todas las pruebas realizadas hasta el momento por el IAAP.
Los exámenes, celebrados hoy en la Facultad de Economía del campus de El Cristo, corresponden a los cuerpos de Terapeuta Ocupacional (8 plazas), Familia Profesional Agraria (13 plazas), Ingeniería Técnica Agrícola (12 plazas), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (10 plazas) y Fisioterapeuta (9 plazas). Los ejercicios han consistido, con carácter general, en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos adaptados a los distintos cuerpos y categorías. Para su correcta organización, el dispositivo ha contado con la colaboración de 14 empleados públicos.
Con la celebración de estos exámenes, el Gobierno de Asturias avanza en los procesos vinculados a las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023, de las que ya están en ejecución el 65% de las previstas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental