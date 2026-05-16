Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 16 de mayo de 2026

Oviedo

Recital a beneficio de la asociación

Concierto solidario a beneficio de «El Ángel de Javi» a cargo del grupo asturiano MSCLE, formación integrada por profesionales de distintos sectores que comparte su afición por la música con fines benéficos, con presentación de David Serna, Miguel de Diego al teclado y en los arreglos musicales, y la participación como artista invitado de David García Iglesias, a las 20.00 horas en el Auditorio.

«Odio los bodegones», de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo, 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición «Odio los bodegones», una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción «Odio los pasodobles» del grupo «Ilegales», funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas; viernes, de 17.00 a 00.00 horas; sábados, de 13.00 a 00.00 horas, y domingos, de 12.00 a 20.00 horas.

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«La verbena de la paloma»

A las 19.00 horas, el Teatro Campoamor acogerá la representación de «La verbena de la Paloma», sainete lírico en un acto con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, junto al prólogo cómico-lírico «Adiós, Apolo», de Álvaro Tato, en una producción del Teatro de la Zarzuela de 2023.

Feria de la Ascensión

Oviedo celebrará del 15 al 17 de mayo la Feria de la Ascensión 2026, fiesta declarada de Interés Turístico del Principado de Asturias, con actividades vinculadas a la tradición, la gastronomía y el folclore asturiano en distintos puntos de la ciudad.

Feria del Automóvil

La Fábrica de Armas de La Vega volverá a convertirse del 14 al 17 de mayo en el gran escaparate del motor en Asturias con la celebración de la quinta edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). El certamen reunirá a más de 35 marcas y cerca de 300 vehículos nuevos y seminuevos, además de mostrar las principales novedades del sector, con especial protagonismo para los coches eléctricos y las nuevas soluciones de movilidad. La cita abrirá sus puertas en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Off Zarzuela

A las 12.30 y 16.30 horas, el Salón de Té del Teatro Campoamor acogerá «Una verbena de colores. Música, movimiento y expresión plástica», una actividad de acercamiento cultural a la zarzuela «La verbena de la Paloma» dirigida a público a partir de 5 años, dentro del programa Cultura Off. El aforo está limitado a 30 personas y requiere inscripción previa.

Y sin embargo se mueve

A las 19.00 horas, el Teatro Filarmónica acogerá la representación de «Y sin embargo se mueve», de la compañía Proyecto Piloto, un espectáculo para público adulto a partir de 12 años con una duración de 75 minutos. La obra obtuvo el premio «Oh!» 2026 al mejor espectáculo y a la mejor producción. La entrada será libre hasta completar aforo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Día de los museos

Con motivo del día de los museos la programación en la ciudad es amplia. En el Muséu del Pueblu d’Asturies está la actividad «Rescatando los archivos de Concetsones de Tineo/Jornada formativa de baile asturiano»de 11.00 a 18.00 horas. En el mismo centro, a las 12.00 horas está la visita guiada «Pasajes de ida, memorias de ida y vuelta». El Museo Ciudadela Celestino Solar acoge la actividad «Arbre / Árbol | Compañía Arrels de Bosc» con pases desde las 11.30 horas hasta las 18.30 horas». El Palacio de Revillagigedo acoge la la exposición «Convivium», que ofrece una visita guiada a las 12.00 horas. La Campa Torres oferta una visita guiada al yacimiento a las 12.00 horas. La Villa Romana de Veranes tiene el «Taller de la Pieza Play & Creativity», a las 12.00 horas. El Museo Evaristo Valle programa la instalación participativa «TadeTAKO: Construir el espacio» a partir de las 17.00 horas. También, en el Evaristo Valle a las 18.30 horas tendrá lugar la visita guiada «Es la gente del mar, del campo y de las minas». El Museo Casa Natal de Jovellanos programa el concierto «Lofácil» a las 20.00 horas. Las Termas Romanas de Campo Valdés ofrecen el concierto a cargo de Ensemble 4.70 «Arianna a Naxos, de Joseph Haydn (1789) Dido y Eneas, de Henry Purcell (1689)» a las 20.30 horas.

Jardín Botánico

Hoy tendrá lugar el taller de arte y discapacidad: «Pintura y Color I». El precio de la entrada es de diez euros. El horario es de 11.00 a 14.00 horas.

Centro de Interpretación Monte ­Deva

El centro acoge la actividad «Misión Biodiversidad», una yincana de corte familiar que se celebra de 11.00 a 12.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Visita guiada a Laboral y performance «Varada» a las 12.00 horas.

Librería El Bosque de la MagaColibrí.

Cuentacuentos «Una rosquilla en el parque» con Pablo Rumoroso, a partir de las 12.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hoy tendrá lugar el taller de gastronomía «In vino veritas» a cargo de Manuel León Béjar. Empieza a las 19.00 horas.

Antiguo Instituto

El Coro Infantil de Gijón ofrece el concierto «Que viva México» a las 19.00 horas. La directora de la cita es Paula Vicente Álvarez.

Biblioteca de la Laboral

La IV edición del Festival MusicUO, que organiza la Universidad de Oviedo, incluye hoy un concierto del Dúo Oblivion en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos», en la Laboral. Será a las 18.30 horas, con entrada libre. El Dúo Oblivion lo forman los intérpretes María Santos Blanco (viola) y Javier Andrés Rojo (violonchelo).

Paraninfo de la Laboral

La directora Lucia Selva mantendrá un encuentro con el público asistente a la proyección de la cinta «Quién vio los templos caer». La película dura 72 minutos. El encuentro es a las 19.00 horas.

Teatro de La Laboral

Los alumnos y alumnas de cuarto de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, situada en la Universidad Laboral, ofrecen la representación «Delicadas» de Alfredo Sanzol. Empieza a las 20.00 horas.

Teatro Jovellanos

El teatro Jovellanos acoge la representación de la obra «La Barraca» escrita por Vicente Blasco Ibáñez. La obra empieza a las 20.30 horas.

Avilés y comarca

Feria de Asociaciones (FAVA) en Las Meanas

Desde las 11.00 horas y en el parque de Las Meanas se celebra la décima 10ª edición de la Feria Avilesina de Asociaciones (FAVA) con la participación de 52 entidades que tendrán un stand propio en el evento. Se dispondrá de un escenario donde mostrar las diferentes habilidades de las asociaciones, contando con actuaciones musicales, pequeñas representaciones teatrales y muestras de baile. Paralelamente en los stands se realizarán talleres muy diversos: juegos, dinámicas participativas, muestras de fotografías. También habrá sorteo de regalos cedidos por las propias entidades entre todos los asistentes al evento. De 16.30 a 18.00 horas karaoke.

Corvera: estreno de la película «La cresta de la ola»

Estreno premiere de la película «La cresta de la ola» sobre la surfista ciega asturiana Carmen López, campeona del mundo de parasurfin. A las 20.00 horas. En el elenco de actores participa Blanca Portillo, ganadora de un Goya, que interpreta a Marián García, madre de la protagonista. La cinta es una producción independiente que dirige la avilesina Ana Martín.Desde las 19.15 horas estará abierto el photocall para invitados y participantes en el film entre los que están alumnado de centros escolares de Avilés.

Concierto en la Factoría Cultural

Concierto a las 21.00 horas del grupo estadounidense Cordovas con la actuación de Gavin Kattesh como artista invitado.

Bebecuentos con Beatriz Sanjuán

A las 12.00 horas en la biblioteca de Bances Candamo se celebra el bebecuentos «Pasito a pasito», por Beatriz Sanjuán. Público entre 6 meses y 3 años. 20 plazas (cada bebé estará acompañado únicamente por un adulto). Inscripción en la biblioteca.

«Nínive», teatro Off en el Niemeyer

La Sala Club Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas la representación de «Nínive». Precio: 18 euros. Venta de entradas: Taquillas Casa de Cultura, Centro Niemeyer, web www.centroniemeyer.es y https://uniticket.janto.es/palaciovaldes

Exposición al aire libre «Corales. Lo que Darwin pasó por alto»

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición «Corales. Lo que Darwin pasó por alto». Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista», organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

«Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

«Postales rotas», espectáculo de danza en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, a las 20.15 horas, el espectáculo de danza «Postales rotas», que lleva a escena la compañía Zig Zag. La entrada es gratuita, hasta completar aforo.

Homenaje a Pasionaria en Langreo

La Semana Cultural Dolores Ibárruri de Langreo culmina hoy con la celebración de la ya tradicional ofrenda floral. A las 13.00 horas habrá acto político, con el alcalde de Langreo, Roberto García, Enrique Santiago (PCE y diputado de IU-Sumar) y Verónica Barbero (Sumar). Será en el monolito de «Pasinaria» en La Felguera.

Jornadas de la fideuá en Turón

El espacio cultural del pozo San José en Turón alberga este sábado el II Campeonato de Asturias de Fideuá, que contará con actividades toda la jornada. Los actos empezarán a las 12.00 con la apertura del mercado tradicional. A las 13.30 habrá vermú musical co «Cassettres», y a continuación reparto de fideuá, comida popular. Por la tarde, desde las 16.00 horas, juegos tradicionales, a las 17.30 «masterclass» de cocina y desde las 18.30, el concurso de preparació de fideuá.

«Donna y las Dynamos», musical esta tarde en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres es el escenario en el que se podrá ver esta tarde, desdelas 20.00 horas, el espectáculo musical «Donna y las Dynamos». La entrada es libre hasta completar aforo.

Pelúgano Medieval en Aller

La localidad allerana de Pelúgano celebra este fin de semana su mercado medieval. Este sábado comienza a las 11.30, con la apertura del mercado. Durante todo el día podrá verse la exposició «Fantasía medieval». A las 12.30 habrá baile y msucia, y desde las 13.00 horas cuentacuentos «El sultán Fatal». A las 14.00 horas será el turno de la comida popular (paellada). Por la tarde proseguirán los cuentacuentos, la danza y habrá espectáculo de cetrería, con las «Águilas de Valporquero». A las 20.30 hay pasacalles musical y a las 21.30 espectáculo de fuego. Las tiendas cerrarán sobre las 22.00 horas. Desde medianoche,verbena con el Dúo «Reflejos» y DJ Trini.

«Porque yo lo digo», teatro cómico asturiano en San Martín

Prosigue el ciclo teatral «Samartín ye comedia» con la representación de la obra «Porque yo lo digo», que lleva a escena el grupo El Hórreo. La obra comienza a las 20.00 horas, en el teatro municipal «Nuberu» de El Entrego. La entrada vale 5 euros.

«Descorche» de la sidra en El Entrego con doce llagares

Una docena de llagares participan hoy en el «Descorche» de El Entrego. La sidra se repartirá, tras la compra del vaso conmemorativo, entre las 12.00 y las 14.30 horas. El vaso vale 4 euros.

Centro

Certamen coral en Pola de Siero

Los coros de la Sociedad Siero Musical protagonizan el concierto inaugural del XXXIV Memorial Ángel Émbil a partir de las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Concierto de gaita en Llanera

La Casa de Cultura de Posada acoge a las 20.30 horas un concierto de José Manuel Tejedor, uno de los gaiteros más laureados de Asturias.

Teatro en Proaza

La Casa de Cultura de Proaza acoge a las 17.00 horas la representación de la comedia «La talla 38... o fuera los grilletes de les fañagüetes», de Carlos Alba Cellero, dirigida a público adulto. La obra está ambientada en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, con un enfoque desde la comedia y el monólogo asturiano.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

«Primavera Musical» en la Casa de Cultura de Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acogerá el concierto del dúo de violas «Da Gamba», formado por Ignacio Navarro y Mónica París, organizado por la Asociación Cultural «Amigos de Ribadesella» dentro de su programación «Primavera Musical». El concierto se celebrará en el salón de actos, a las 19.30 horas, con acceso gratuito hasta completar el aforo.

Teatro de títeres en Caravia

La Casona de El Francu de Caravia acoge a las 18.30 horas una sesión de teatro de títeres titulada «Cuentos a caballo», a cargo de Grupo Teatro Los Pintores. Cuentos a Caballo nos narra dos historias: en la primera compartiremos la fantasía con un niño que quisiera vivir y trabajar la tierra, aun cuando nadie lo ayude; en la segunda historia encontraremos un rey avaro que será derrotado por la imaginación de un niño y su caballo. La narración se convierte en un pretexto para dar paso a los 16 títeres que, junto a los titiriteros, construyen el juego teatral que proponen estas historias.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición «Ajuares transformando huellas», un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Occidente

Feria del Libro de Navelgas

La VI Edición de la Feria del Libro de Navelgas vive hoy su jornada principal con la participación de escritores, editoriales y puestos de asociaciones e institucionales que expondrán sus publicaciones en una treintena de stands para la venta y firma de ejemplares. De forma paralela, se desarrollarán diversas actividades, como presentaciones de libros (Eva Rami, Olaya Rubio, María Esther García López, Amparo Rúa), recitales poéticos (Asociación Escritoras d’Asturies), cuentacuentos infantil (Patricia Zuya) y actuaciones musicales («Kilika Santa» y Vaudí, a las 20.00 horas), además de rendir un emotivo homenaje al escritor Xuan Bello, fallecido el pasado mes de julio, en el que los visitantes y participantes podrán participar en el recital público «Del mundo a Paniceiros», con textos del autor tinetense. Las actividades se desarrollarán al aire libre en el Barrio de San Nicolás y en la avenida de Candás. En caso de condiciones meteorológicas adversas, la feria se trasladará al polideportivo municipal.

Concierto en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo acoge a las 20.00 horas el espectáculo «La folclórica», a cargo de «Saltantes Teatro», en el que Nerea Vázquez se sube al escenario para convertirse en «la mejor folclórica». Haciendo un cóctel con las mayores virtudes musicales e interpretativas de las más grandes y acompañada por la música en directo de Carla Armas, nos llevará con este espectáculo a un viaje por la vida y obra de las mayores folclóricas.

Mercado en Vegadeo

Noticias relacionadas

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.