Alejandro Vega: "Tenemos las piezas clave para ser un referente tecnológico en Asturias"

Alejandro Vega, (Piñera, Cabranes, 1973), ha cumplido diez años, como Alcalde de Villaviciosa, y afronta su tercer mandato, con un balance positivo, reflejado en los buenos datos, de crecimiento en todos los parámetros que presenta el municipio en estos últimos años. El alcalde protagoniza esta entrevista con motivo de¡ «Adelantados», una serie de reportajes que viene a poner caras y dar voz a los que están abriendo caminos e identificando oportunidades en la Asturias del tercer milenio, que comenzó con Villaviciosa el pasado domingo en la edición digital del periódico, con la colaboración de Unicaja. Toda una ruta por el futuro que en Villaviciosa se atisba brillante.

Villaviciosa y concretamente el Valle de Peón-Candanal es escenario de proyectos punteros liderados por CTIC Rural Tech ¿Qué supone para el concejo que iniciativas tecnológicas de este nivel se desarrollen desde el medio rural?

Sin duda, ha marcado un antes y un después. Estamos ante una experiencia afortunada de la recuperación de lo que llamamos «espíritu de los indianos» . Más de 100 años después, la misma idea que tuvo un niño que embarcó con 14 años desde su Peón natal a Cuba, Ramón Álvarez de Arriba, que el conocimiento y la formación, podían ayudar a mejorar las condiciones de vida del medio rural, de los campesinos, (creando entonces en Peón una Escuela Práctica de Agricultura), se aplica ahora, actualizada, dando continuidad a la fundación que creó, a través de los proyectos de CTIC Rural Tech, como centro tecnológico para la innovación rural, aplicando las nuevas tecnologías a las necesidades del medio rural. Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa, lo apoyamos y para ello se firmó el convenio de colaboración de 20 de junio de 2020, que articuló la colaboración entre el propio Ayuntamiento, el Principado de Asturias y la Fundación CTIC, para el uso de la finca «El Poreñu», donde se ubican el edificio utilizado por la Escuela Rural de Peón y el edificio ahora utilizado por la Fundación CTIC como Centro de Experimentación e Innovación Tecnológica para el Medio Rural.

¿Cómo puede beneficiarse Villaviciosa de las aplicaciones que se desarrollan?

Ya se está produciendo y en varios órdenes. Uno, en los resultados concretos de proyectos relacionados con nuestro territorio que plantean soluciones en sectores estratégicos, como es el caso del agroalimentario en asuntos como la trazabilidad de productos de aquí, como la manzana y la sidra, fundamentales para dar confianza en los productos y promover así el cultivo y la producción acogida a las Denominaciones e Indicaciones Geográficas; o en el sector forestal, por ejemplo en materia de lucha contra los incendios. Pero también, en la parte de dinamización social e interacción con el entorno rural, y en ese sentido, CTIC Rural Tech ha venido desarrollando experiencias muy interesantes inter-generacionales, vinculadas al proyecto Aldea.0, con las parroquias del entorno, que se vieron reconocidas con el Premio Pueblo Ejemplar 2023 de la Fundación Princesa de Asturias a Arroes, Peón y Candanal.

Asturias está apostando por innovación y digitalización. ¿Cree que Villaviciosa puede posicionarse como un referente tecnológico sin perder su identidad rural y tradicional?

Sin duda, tenemos en nuestro concejo, para ello tres piezas clave. La fundamental, el propio territorio y las personas o el paisanaje, incluidos todos los problemas. Y dos centro tecnológicos como CTIC Rural Tech y el SERIDA. El Principado nos presentó en la pasada legislatura el proyecto de Hub Agroalimentario, que tendría como base el SERIDA, pero no vemos avances, y consideramos que se debe apostar y potenciar el SERIDA en esa línea, y más desde la perspectiva de la investigación agroalimentaria en Villaviciosa, tras el impacto negativo que ha supuesto el traslado, irracional e injusto de IPLA de Villaviciosa a Oviedo.

La información publicada en La Nueva España dentro de la serie «Adelantados», destaca la conexión entre tecnología y territorio. ¿Cómo valora los resultados en esta materia?

Los ejemplos que hemos visto, son buena muestra de lo mejor que tenemos y que ha sucedido en estos años en Villaviciosa. Ahí tenemos a jóvenes muy bien formados, que podrían triunfar con mayor facilidad en otros lugares, y con un compromiso en muchos aspectos heroíco, han emprendido en su tierra. Es el caso del Centro Veterinario Algara de Millán de Ancos y Marta Amandi, que en su caso, es una continuidad de la saga emprendedora de otro gran ejemplo como son Los Caserinos, y de Adrian García Villar y Antonia Sánchez Moreno, de Arandanos El Cierrón. Y qué decir de José Argüelles, de los últimos representantes de un oficio ancestral, el de tonelero, que ha sabido innovar y sobrevivir desde Breceña. Todos han luchado frente a dificultades, y sufrido uno de lo principales problemas que tienen los emprendedores, especialmente en rural, que es el exceso de burocracia y de normativas absurdas. Y luego está el caso de Patricia Escobar, de Mondo Manzana, desde Arroes, como ejemplo en el ámbito de la artesanía y la creatividad, a través de una innovación pegada a la tierra. Son ejemplos, que nos hacen sentirnos orgullosos y creer en que tenemos futuro.

¿Cuál es el balance de la situación del municipio?

Lo primero que puede hacer un gobierno en cualquiera de los niveles es no impedir, ni molestar al desarrollo económico, y eso lo hemos tenido muy claro en nuestra acción de gobierno, favoreciendo y promoviendo todo lo que signifique actividad económica y empleo. Aquí por encima de las opiniones están los datos que avalan que Villaviciosa está mejor ahora que como la encontramos. En este especial, se han publicados datos objetivos a los que me remito. Villaviciosa se colocó de nuevo en 2025 como uno de los municipios de mayor dinamismo de Asturias. La verdad es que, desde el cambio de gobierno, y es un dato, de 10 años, llevamos 8 de crecimiento y mejora de Villaviciosa en todos los parámetros. No quiere decir que hagamos un balance triunfalista, pues los retos y problemas soy el primero en señalarlos.

¿Cuáles son las principales prioridades y retos del Ayuntamiento para seguir modernizando el concejo y mejorar la calidad de vida de los vecinos?

La mayor parte del territorio, (Villaviciosa es el décimo municipio más extenso de Asturias), mantiene los problemas del resto de las zonas rurales. En Villaviciosa, se añaden los efectos negativos de muchos años de gobiernos en los que no se aprovecharon los fondos para resolver los servicios básicos, que son abastecimiento, saneamiento, carreteras caminos, transporte público o fibra óptica. Para revertir esta situación, se requiere de muchos años de trabajo y de medidas, con cuantiosas inversiones que dependen en su gran mayoría del Estado o del Principado.

¿Qué pasa con el suelo industrial?

Otro ejemplo de retraso anormal es la falta de suelo industrial. Cuando había fondos y estaban las obras de la autovía era el momento para lograrlo, no se hace suelo industrial sin tener los terrenos, los servicios, y los enlaces a la autovía, que se necesitan. Pero se perdió la oportunidad. Ahora estamos poniendo las bases para corregir esto en el nuevo Plan General, otra de las anomalías históricas, y por tanto un reto. Después del retraso de 20 años ocasionado por la anterior gestión municipal con unas normas provisionales de 1997, se ha aprobado inicialmente el PGO, el primero de Villaviciosa, y está en fase de alegaciones para recoger las propuestas de los vecinos. Ahí está el futuro de Villaviciosa, para muchos años.