Álvaro Queipo (PP) urge al Principado a disponer de un nuevo plan de gestión del lobo: "Están en riesgo muchas queserías en Asturias"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha instado al Gobierno del Principado a disponer "de manera urgente" de un nuevo plan de gestión del lobo para poder realizar controles poblaciones ante el "impacto" que los ataques al ganado tienen en el medio rural. Queipo, que visitó la Feria de la Ascensión de Oviedo, se refirió a los datos del nuevo censo regional, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, que elevan a entorno el medio centenar las manadas que hay en Asturias, frente a 45 en el último conteo.

“No entiendo esta tardanza y lo peor es que no lo entiende nadie. Lo único que puedo decir al Principado de Asturias es que no lo están haciendo bien y creo que la gente eso también lo recordará,” dijo en referencia al cambio que tiene que introducir la Consejería de Medio Rural en el plan de gestión tras la sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona parte del mismo.

Diputados y concejales del PP, en Oviedo, este sábado. / pablo lorenzana

El líder de los populares advirtió, mientras visitó los puestos de agroalimentación acompañado de los ediles ovetenses Covadonga Díaz y Mario Arias, de la complicada situación que atraviesan los productores asturianos debido al incremento de los ataques: “Hoy conocíamos una nueva cifra del conteo de manadas de lobo; más allá del debate que pueda existir de cuántas manadas hay en el Principado de Asturias, lo que está claro es que el lobo está poniendo en riesgo las producciones de muchas queserías en muchos lugares de Asturias.”

Acercar el campo a la ciudadanía

Queipo quiso destacar el trabajo del sector agroganadero asturiano y la importancia de iniciativas como la Feria de la Ascensión para acercar a los productores del campoa la ciudadanía y apoyar la actividad económica en el medio rural. “El campo asturiano produce riqueza en la zona rural y ayuda a fijar población, son la esencia de Asturias, forman parte de la identidad. Pero para que quienes trabajan en el medio rural puedan vivir de ello es necesario hacer ferias como ésta en la ciudad para que puedan venderlo,” señaló.

Y explicó el problema de muchos ganaderos que no pueden dejar el ganado suelto para que paste “con tranquilidad” por miedo a sufrir ataques. “Cuando los dejas sueltos, corres el riesgo de que te amanezcan o te aparezcan en mitad de la tarde varios animales muertos a causa del lobo. Se convierte en una amenaza constante para los productores, que viven con esa presión encima y ven cómo se pone en riesgo la producción de leche,” lamentó.