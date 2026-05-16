Asturias se convierte en una isla tributaria donde las herencias salen más caras

Asturias se está convirtiendo en una excepción en el mapa del impuesto de Donaciones y Sucesiones. Las rebajas aplicadas en los últimos años por la mayoría de las comunidades autónomas y las ventajas fiscales que introduce la figura del "pacto sucesorio" en regiones como Cataluña y Aragón hacen que el Principado se distancie como la región donde más se paga por una herencia.

El impuesto sobre las herencias / .

La Comunidad de Madrid abrió la competencia tributaria con su bonificación del 99% en la cuota del impuesto de Donaciones y Sucesiones en las transmisiones entre padres e hijos y detrás muchas regiones comenzaron a aplicar bonificaciones similares o elevaciones de los mínimos exentos hasta el millón de euros. De esta manera, según el "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2026" presentado recientemente por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana "prácticamente liberan de tributación" a los sucesores de los grupos I y II (descendientes y ascendentes directos y cónyuges). Además, las rebajas han comenzado a extenderse a los parientes colaterales.

Dejando a un lado los territorios con hacienda foral, quedan Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias. Castilla-La Mancha tiene bonificaciones del 100% al 80% para las bases liquidables que excedan de 300.000 euros; Cataluña aplica bonificaciones decrecientes según aumenta la cuota o base, y Aragón deja casi sin tributación a los contribuyentes con bases menores de 500.000 euros. En Asturias, por su parte, no se gravan las herencias cuando la base imponible no supera los 300.000 euros (lo que ocurre en la mayoría de las herencias, por las que se paga muy poco o nada en el resto de las regiones) y se aplica una tarifa con tipos máximos del 36,5%, los más altos de España junto con los de Murcia.

Con este panorama, según un ejemplo comparativo realizado por el REAF, un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros paga de impuesto de Sucesiones 103.135 euros en Asturias, 55.466 en Aragón, 44.569 en Cataluña y 31.759 en Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades de régimen común se paga menos de 1.700 euros y en Andalucía, Baleares y las vecinas Cantabria y Galicia, nada.

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Aragón y Cataluña son las más próximas en tributación a Asturias, pero en estas dos comunidades existe la figura del "pacto sucesorio", una acuerdo firmado en vida ante notario para ordenar la futura herencia y que está recogido tanto en el Código Civil de Cataluña como en el Código Civil de Aragón (en Asturias esta figura no está permitida puesto que no es una comunidad con derecho foral). El "pacto sucesorio" tiene ventajas fiscales. Aunque es como una donación en vida, fiscalmente se considera una sucesión mortis causa (lo que abarata la donación) y el donante no tiene que declarar ganancias patrimoniales en el IRPF. Además, los herederos actualizan el coste de adquisición de los bienes recibidos, lo que es una ventaja de cara a futuras ventas. n