Asturias, por la senda del "negacionismo" del reciclaje: pese a los esfuerzos sigue lejos de los objetivos

Asturias continúa muy lejos de cumplir los objetivos legales de reciclaje. Coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este domingo 17 de mayo, la Unión de Consumidores ha denunciado que la comunidad mantiene unos niveles de recogida separada “muy insuficientes” y que existe una “desconexión total” entre lo que pagan los ciudadanos por la gestión de los residuos y los resultados medioambientales obtenidos. Según los datos del informe, en 2025 Asturias solo alcanzó un 24,4% de residuos recogidos separadamente, frente al objetivo del 55% de preparación para la reutilización y el reciclado previsto en la Ley 7/2022.

La organización sostiene que la subida de tasas no ha servido para incentivar el reciclaje, sino para penalizar “de forma drástica” el sistema. Desde su punto de vista, la indignación de los usuarios resulta “razonable” si se tiene en cuenta que el incremento de los costes no se traduce en una mejora equivalente de los indicadores ambientales.

Por concejos

Los datos por concejos muestran una realidad desigual, aunque todos los grandes municipios asturianos se sitúan muy por debajo de las metas fijadas. Gijón encabeza la clasificación entre los seis concejos más poblados, con un 30,9% de recogida separada sobre el total municipal generado y 89,8 kilos por habitante al año. Le siguen Oviedo, con un 28,6% y 73,5 kilos por habitante; Mieres, con un 26,2% y 54,6 kilos; Avilés, con un 24,7% y 64 kilos; Langreo, con un 24,6% y 54,8 kilos; y Siero, con un 22,5% y 70,8 kilos por habitante. La media autonómica se queda en el 24,4%, con 69,8 kilos por habitante al año de materia orgánica doméstica, papel y cartón, vidrio y envases recogidos de forma separada.

La Unión de Consumidores recuerda que la ley de Residuos establece que, para 2025, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales debía alcanzar como mínimo el 55% en peso. Y advierte de que las autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias, a través de planes y programas de gestión, para avanzar hacia una economía circular con mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Cambio de modelo

Ante esta situación, la organización reclama al Gobierno de Asturias, a los ayuntamientos y a Cogersa un cambio de modelo. Entre sus propuestas figura la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, conocido como SDDR, que permitiría devolver latas, botellas y otros envases en tiendas y supermercados a cambio del reintegro de la cantidad pagada por ellos. La entidad defiende que este sistema ya funciona en cerca de 60 países y regiones del mundo y lo considera una solución “eficaz y contrastada”.

La Unión de Consumidores también exige implantar la recogida puerta a puerta de residuos domésticos. Este sistema consiste en recoger las distintas fracciones separadas delante del domicilio, en bolsas o cubos, conforme a un calendario semanal. Según el informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado que este modelo ha demostrado una eficacia inmediata y sostenida: reduce los kilos de residuos generados por individuo y aumenta la recogida separada desde el primer año de implantación.

No a La Pereda

La entidad reclama además planes municipales específicos para impulsar la recogida separada y cumplir en el plazo de un año con los objetivos de reutilización y reciclado establecidos en la normativa. Al mismo tiempo, pide descartar la quema de Combustible Sólido Recuperado (CSR), la denominada bolsa negra (con los residuos que no se pueden reciclar) en la cuestionada central térmica de La Pereda, en Mieres, o en cualquier otra instalación industrial similar.

Con estos datos, la Unión de Consumidores sitúa el foco en la responsabilidad de las administraciones y en la necesidad de actuar con rapidez. El diagnóstico es claro, según la organización: Asturias recicla más de 30 puntos por debajo de lo exigido por la ley y ni siquiera los concejos con mejores resultados se aproximan al umbral marcado para 2025. El reto, concluye, ya no pasa solo por concienciar a la ciudadanía, "sino por transformar un sistema que, a la vista de los resultados, sigue sin ofrecer una respuesta suficiente al problema de los residuos".