El cambio de rumbo de Luján Argüelles: deja Cuatro para hacer un docureality en el Camino de Santiago

Se acabaron los concursos, la búsqueda de príncipes para Corina o esposas para granjeros. Luján Argüelles cambia el rumbo de su carrera y vuelve a la televisión con un fromato más emotivo, más pegado a los sentimientos. Tras estrenar la primera temporada en Cuatro, ahora se mueve a Telecinco en una apuesta porque este docureality alcance más éxito.

En esta docuserie, cinco parejas formadas por padres e hijos recorren juntos el Camino de Santiago con un propósito claro: sanar heridas y recomponer vínculos rotos por el paso del tiempo y los conflictos personales.

Producido por la propia Argüelles, el formato supone un giro en su trayectoria televisiva, hasta ahora marcada por realities y concursos. Ahora, en un registro mucho más humano, la comunicadora acompaña a los protagonistas en este viaje físico y emocional, ayudándoles a afrontar problemas de convivencia, desacuerdos generacionales y desencuentros que han provocado su distanciamiento.

"En España tenemos algo impresionante y deberíamos darle mucha más importancia", comentaba la presentadora asturiana sobre el Camino de Santiago cuando se le preguntó por este proyecto que ella misma definió como "espectacular". El programa no solo muestra la dureza de la ruta, sino también la oportunidad de reconstruir relaciones marcadas por el dolor, el silencio o la incomprensión.

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Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, Telecinco ya ha lanzado el tráiler de su nueva apuesta junto a la asturiana.