Las "capillas sixtinas" de la costa asturiana: las impresionantes cuevas secretas cubiertas de mar desde las que se ve el cielo

En la costa asturiana hay "capillas sixtinas" marinas. Catedrales de mar que casi nadie conoce. Se tratan de cuevas secreta con el techo descubierto (su nombre técnico son cenotes), ubicadas en los Acantilados del Infierno, entre Ribadesella y Llanes. Una de ellas es la Poza Les Gralles y es uno de esos tantos espectáculos de la naturaleza que tiene Asturias. Se encuentra en el entorno de los famosísimos bufones de Pría.

El principal inconveniente es su acceso. Pero precisamente a ello debe su singularidad. A estas cuevas secretas se pueden llegar haciendo "espeleopaddle", es decir con tablas de paddle surf siempre que la bravura del Cantábrico lo permita, o en barco. La Escuela Asturiana de Surf y la firma de turismo activo Nautilius (de Cangas Aventura) son dos de las empresas que explotan esta "aventura".

Desde 60 euros

La primera ofrece rutas por cuevas como esta por 60 euros, mientras que Nautilius recorre los Acantilados del Infierno, también a partir de 60 euros, a bordo de una lancha durante una hora. La ruta parte de Ribadesella y recorre playas, islotes y cuevas hasta llegar a los imponentes bufones de Pría. Entre esas cuevas está la Poza Les Gralles, que destaca sobre las demás por su enorme belleza y por tener el techo abierto. Desde allí, se ve el cielo de una forma diferente y única.

En la costa oriental asturiana se encuentran grandes pozos abiertos en el acantilado e inundados permanentemente por el mar. Se formaron por el colapso del techo de una galería submarina y a medida que ese colpaso va a más las grutas se van uniendo hasta crear "cuevonas".

Los mayores bufones del mundo

Los bufones de Pría y Arenillas, ubicados en el turístico concejo de Llanes, son los mayores y más increíbles de Europa, y probablemente del mundo. Así lo confirma un estudio liderado por el departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, que ha realizado el primer gran análisis de las principales morfologías existentes en acantilados costeros del país.

En concreto, los investigadores comprobaron que los dos campos de bufones de Asturias "son la mayor concentración de este tipo de morfologías en Europa y posiblemente del mundo, una vez supervisada bibliografía científica y haber visualizado durante horas y horas fotos satelitales y aéreas".

Pero, ¿qué son los bufones? Son formaciones geológicas en acantilados de roca caliza que actúan como chimeneas naturales, expulsando chorros de agua y aire hacia el exterior con un característico sonido de "bufido", debido a la presión del oleaje marino que penetra en las grietas y galerías subterráneas. El mejor mes para verlos es precisamente este, enero. Es cuando el mar está más agitado y hay mareas altas que pueden generar géiseres naturales de hasta veinte metros de altura.

Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en los concejos de Llanes y Ribadesella. Su observación resulta una experiencia inolvidable, pero siempre debe hacerse desde un lugar seguro. Esta zona cuenta con diversas oquedades con lo que hay que ir con mucho cuidado y atención para evitar accidentes, llevando a los niños de la mano. En la zona de los acantilados hay mucha piedra, con la que es fácil dar un traspié. El consejo es observarlos a una distancia prudencial y no asomarse nunca a los bufones pues, en un momento de salida del agua con mucha fuerza, puede hacer caer a la persona sobre la piedra que le rodea o, por contra, succionarla al interior del bufón.