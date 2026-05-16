La china BYD, que evaluó terrenos para una fábrica en Asturias, negocia ahora el uso de factorías de coches infrautilizadas en Europa
La compañía de coches llegó a visitar los terrenos de la ZALIA en Asturias para una fábrica
Agencias / P. C.
El grupo automovilístico chino BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, confirmó que mantiene contactos con fabricantes europeos para estudiar la posible adquisición o toma de control de plantas infrautilizadas en Europa, en un movimiento que apunta a una mayor apuesta por la producción local en el continente.
La compañía no ofreció más detalles sobre las conversaciones, cuya existencia fue confirmada por el diario estatal "China Securities Journal", después de que informaciones previas apuntaran a contactos con grupos europeos como Stellantis.
El movimiento se produce mientras BYD acelera su implantación industrial en Europa, donde ya construye una planta en Hungría y ha reiterado en varias ocasiones su intención de convertirse en un actor "made in Europe" con producción local en el continente.
A comienzos de mayo, el director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza, aseguró que la compañía no contempla actualmente abrir una fábrica en España y explicó que la prioridad pasa por poner en marcha las operaciones de la planta húngara, aunque admitió que el mercado español "siempre está en las listas" por su peso industrial. De hecho, representantes de BYD llegaron a visitar los terrenos de ZALIA en Asturias como posible emplazamiento para una fábrica en Europa.
BYD registró una caída interanual del 55 % en su beneficio neto trimestral, pero su negocio internacional avanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
- Barbón contesta con dureza a Ayuso: 'Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao