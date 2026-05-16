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La china BYD, que evaluó terrenos para una fábrica en Asturias, negocia ahora el uso de factorías de coches infrautilizadas en Europa

La compañía de coches llegó a visitar los terrenos de la ZALIA en Asturias para una fábrica

Exterior del concesionario BYD

Exterior del concesionario BYD / Cedida a LNE

Agencias / P. C.

Pekín / Oviedo

El grupo automovilístico chino BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, confirmó que mantiene contactos con fabricantes europeos para estudiar la posible adquisición o toma de control de plantas infrautilizadas en Europa, en un movimiento que apunta a una mayor apuesta por la producción local en el continente.

La compañía no ofreció más detalles sobre las conversaciones, cuya existencia fue confirmada por el diario estatal "China Securities Journal", después de que informaciones previas apuntaran a contactos con grupos europeos como Stellantis.

El movimiento se produce mientras BYD acelera su implantación industrial en Europa, donde ya construye una planta en Hungría y ha reiterado en varias ocasiones su intención de convertirse en un actor "made in Europe" con producción local en el continente.

A comienzos de mayo, el director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza, aseguró que la compañía no contempla actualmente abrir una fábrica en España y explicó que la prioridad pasa por poner en marcha las operaciones de la planta húngara, aunque admitió que el mercado español "siempre está en las listas" por su peso industrial. De hecho, representantes de BYD llegaron a visitar los terrenos de ZALIA en Asturias como posible emplazamiento para una fábrica en Europa.

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BYD registró una caída interanual del 55 % en su beneficio neto trimestral, pero su negocio internacional avanza.

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