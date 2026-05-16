Los colombianos residentes en Asturias podrán votar en las elecciones de su país por primera vez en Oviedo, cuando hasta ahora tenían que hacerlo en Bilbao

Los colombianos residentes en Asturias podrán votar en las elecciones de su país sin tener que moverse de la región, concretamente en la mesa que se habilitará, el próximo día 31 de mayo, en el Centro Social "El Cortijo" de La Corredoria, en Oviedo. Hasta ahora, tenían que desplazarse hasta Bilbao para poder ejercer su derecho al voto. En las elecciones de ahora convocadas, los inscritos en Asturias también podrán hacerlo en Bilbao, del 25 al 30 de mayo.

No ha trascendido por el momento el número de inscritos para estas elecciones del 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente. Según datos del padrón de 2022, residían en Asturias un total de 4.125 colombianos, pero de mediados de 2023 a finales de 2024 llegaron algo más de 4.000, y en el último año pasaron a vivir en la región un total 3.360 colombianos a la región, 750 sólo en el primer trimestre de 2026, lo que da una población bastante superior a las diez mil personas.

En España hay un total de 26 puntos de votación para estas elecciones, seis de ellos en el Norte de España: Lugo, Oviedo, Valladolid, Bilbao, Logroño y Pamplona. El Consulado de Colombia en Bilbao está realizando un gran esfuerzo para incentivar el voto y facilitarlo, de ahí que se haya habilitado un punto de votación en Oviedo.

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En las elecciones para el Congreso del pasado 8 de marzo, hubo un total de 255.821 inscritos para votar, cuando el número de colombianos en España ronda los 700.000, un millón si se cuentan a aquellas personas con doble nacionalidad. La mayor parte de los electores registrados se concentraron en Madrid (96.137), Barcelona (42.930) y Valencia (28.989).