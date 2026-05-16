La Facultad Padre Ossó impulsa su crecimiento con los nuevos grados de CAFYD y Educación Social Online
El centro adscrito a la Universidad de Oviedo incorporará el próximo curso Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Social online y el doble grado de Infantil y Primaria, consolidando una expansión que ya roza el millar de estudiantes
L. L.
La Facultad Padre Ossó afronta una nueva etapa de crecimiento con la incorporación de nuevas titulaciones para el próximo curso académico. El centro adscrito a la Universidad de Oviedo sumará a su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), la modalidad online de Educación Social y el doble grado de Educación Infantil y Primaria.
Estas novedades consolidan la expansión que la facultad ha experimentado durante la última década. Hace diez años, Padre Ossó contaba con poco más de 300 estudiantes; hoy la cifra ronda el millar y las previsiones apuntan a alcanzar los 1.500 alumnos en los próximos años. El crecimiento no solo se ha producido en número de matriculados, sino también en infraestructuras, personal, proyectos de investigación y servicios vinculados a la atención sociosanitaria.
El nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte compartirá la misma memoria y el mismo título oficial de la Universidad de Oviedo pero la Facultad quiere diferenciarse con un enfoque centrado en la salud y el alto rendimiento apalancado en las instalaciones y la tecnología de su clínica universitaria, INYPEMA. Contar con una clínica de primer nivel permitirá integrar importantes recursos especializados para el grado de CAFYD (como por ejemplo laboratorios de fisiología, biomecánica y anatomía), como ya ocurre en su grado en Terapia Ocupacional, aportando una formación eminentemente práctica.
La demanda por este nuevo grado está siendo muy elevada, incluso antes del inicio oficial del proceso de matrícula. El título arrancará en septiembre con 40 plazas y ha despertado un notable interés entre futuros estudiantes y familias.
Otra de las grandes novedades será la implantación del grado de Educación Social online, que hasta ahora solo podía cursarse de forma presencial. También contará con 40 plazas y nace con el objetivo de responder a la creciente demanda de formación flexible, especialmente entre estudiantes que necesitan compatibilizar sus estudios con trabajo u otras responsabilidades.
Para ello, la facultad está realizando una importante inversión en plataformas digitales y herramientas tecnológicas y personal, que permitan ofrecer una experiencia similar a la de las grandes universidades online, pero manteniendo un modelo más cercano y con mayor interacción entre alumnado y profesorado. Además, desde el centro destacan que su carácter de fundación sin ánimo de lucro les permite mantener precios más asequibles que la inmensa mayoría de universidades privadas.
A estas incorporaciones se suma el doble grado de Educación Infantil y Primaria, una titulación que busca reforzar el área educativa, históricamente una de las señas de identidad de Padre Ossó
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