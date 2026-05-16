La Facultad Padre Ossó impulsa su crecimiento con los nuevos grados de CAFYD y Educación Social Online

La Facultad Padre Ossó afronta una nueva etapa de crecimiento con la incorporación de nuevas titulaciones para el próximo curso académico. El centro adscrito a la Universidad de Oviedo sumará a su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), la modalidad online de Educación Social y el doble grado de Educación Infantil y Primaria.

Estas novedades consolidan la expansión que la facultad ha experimentado durante la última década. Hace diez años, Padre Ossó contaba con poco más de 300 estudiantes; hoy la cifra ronda el millar y las previsiones apuntan a alcanzar los 1.500 alumnos en los próximos años. El crecimiento no solo se ha producido en número de matriculados, sino también en infraestructuras, personal, proyectos de investigación y servicios vinculados a la atención sociosanitaria.

El nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte compartirá la misma memoria y el mismo título oficial de la Universidad de Oviedo pero la Facultad quiere diferenciarse con un enfoque centrado en la salud y el alto rendimiento apalancado en las instalaciones y la tecnología de su clínica universitaria, INYPEMA. Contar con una clínica de primer nivel permitirá integrar importantes recursos especializados para el grado de CAFYD (como por ejemplo laboratorios de fisiología, biomecánica y anatomía), como ya ocurre en su grado en Terapia Ocupacional, aportando una formación eminentemente práctica.

Exterior de la facultad Padre Ossó / Pablo Solares

La demanda por este nuevo grado está siendo muy elevada, incluso antes del inicio oficial del proceso de matrícula. El título arrancará en septiembre con 40 plazas y ha despertado un notable interés entre futuros estudiantes y familias.

Otra de las grandes novedades será la implantación del grado de Educación Social online, que hasta ahora solo podía cursarse de forma presencial. También contará con 40 plazas y nace con el objetivo de responder a la creciente demanda de formación flexible, especialmente entre estudiantes que necesitan compatibilizar sus estudios con trabajo u otras responsabilidades.

Para ello, la facultad está realizando una importante inversión en plataformas digitales y herramientas tecnológicas y personal, que permitan ofrecer una experiencia similar a la de las grandes universidades online, pero manteniendo un modelo más cercano y con mayor interacción entre alumnado y profesorado. Además, desde el centro destacan que su carácter de fundación sin ánimo de lucro les permite mantener precios más asequibles que la inmensa mayoría de universidades privadas.

A estas incorporaciones se suma el doble grado de Educación Infantil y Primaria, una titulación que busca reforzar el área educativa, históricamente una de las señas de identidad de Padre Ossó