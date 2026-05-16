¿Cuántos interinos hay en Asturias y qué lugar ocupa la región en el ranking de temporalidad?

Asturias cuenta con 24.300 trabajadores temporales en el sector público y una tasa de temporalidad del 28,6%, por encima de la media nacional, situada en el 26,8%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El dato cobra especial relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a que miles de interinos puedan reclamar judicialmente la fijeza o una indemnización por abuso de temporalidad en las administraciones públicas.

El fallo del alto tribunal, conocido esta semana, supone un giro relevante en la doctrina sobre el empleo público temporal, aunque no implica una conversión automática de todos los interinos en trabajadores fijos. La resolución afecta únicamente a determinados supuestos y obliga, en la práctica, a que los afectados acudan a los tribunales para reclamar sus derechos.

La sentencia llega después de meses de expectación jurídica y tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo volvió a cuestionar el modelo español de contratación temporal en las administraciones públicas. La corte europea entendió que la figura del “indefinido no fijo”, utilizada hasta ahora como respuesta al abuso de temporalidad, no constituye una sanción realmente eficaz porque mantiene al trabajador en una situación precaria.

La principal novedad del criterio fijado ahora por el Supremo es que solo podrán aspirar a la condición de fijos aquellos empleados públicos temporales que hayan sufrido abuso de temporalidad y que, además, hubiesen superado previamente un proceso selectivo para acceder a una plaza fija, aunque finalmente no consiguieran obtenerla. El tribunal considera que ese requisito resulta clave para respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad exigidos para el acceso a la función pública.

Para el resto de afectados, la vía que queda abierta es la de reclamar una indemnización compensatoria. El Supremo fija como referencia las cuantías previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con importes que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, aunque deja claro que esas cantidades no son un límite cerrado y que podrán elevarse si el trabajador acredita perjuicios superiores.

El ranking de comunidades

Andalucía encabeza el número de empleados temporales en el sector público, con 153.000 trabajadores y una tasa de temporalidad del 23%. Le siguen Madrid, con 120.000 temporales y un 23,2%, la Comunidad Valenciana, con 105.500 y un 30,6%, y Cataluña, con 101.400 empleados temporales y una tasa del 20,2%.

Por detrás aparecen Canarias, con 71.500 trabajadores temporales y una de las tasas más elevadas del país, del 37,8%, Castilla y León, con 59.300 y un 29,5%, Castilla-La Mancha, con 48.300 y un 28,7%, y Galicia, con 45.400 y un 22,2%.

Extremadura registra 39.100 empleados temporales y una tasa del 33,4%; Aragón y Murcia suman ambas 37.500 trabajadores temporales, aunque con tasas diferentes: del 31,7% y el 33,3%, respectivamente. Baleares contabiliza 26.300 interinos, con un 25,7%, mientras que Asturias alcanza los 24.300 temporales y una tasa del 28,6%.

En Navarra hay 20.100 trabajadores temporales en el sector público y una tasa del 34,9%; en País Vasco, 68.700 y el porcentaje más alto del país, del 38,5%. Cantabria registra 12.100 temporales y una tasa del 23,4%, mientras que La Rioja suma 6.600 y un 28,5%. Finalmente, Ceuta cuenta con 1.800 trabajadores temporales y una tasa del 11,2%, y Melilla con 2.700 y un 28,3%.

En el conjunto de España hay actualmente 981.000 empleados temporales en las administraciones públicas, lo que deja la tasa media nacional en el 26,8%.

El lamento de interinos

La sentencia ha vuelto a poner voz al malestar de muchos interinos asturianos de larga duración. “Me planto con casi 60 años, con cargas familiares, teniendo que preparar un examen y con la posibilidad de irme a la calle”, lamentaba esta semana una trabajadora con más de dos décadas en la administración. Otra docente interina desde 1996 resumía el desgaste acumulado tras años de incertidumbre: “Lo que más duele es que nos digan que queremos una plaza por la cara, cuando llevamos toda la vida trabajando”.