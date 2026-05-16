La mejora del tiempo permite ampliar la búsqueda del montañero inglés desaparecido en Picos de Europa, con más medios y hasta cinco equipos del GREIM, dos asturianos

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene activado el dispositivo de búsqueda para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en las inmediaciones de la Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

El incidente se inició tras recibirse una única llamada del propio montañero a las 19.12 horas del jueves, en la que comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín. Durante la gestión de la emergencia, el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación.

De forma inmediata, desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León se movilizó el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil junto al helicóptero de rescate. La aeronave consiguió aproximar a los rescatadores antes del ocaso hasta una zona próxima a la coordenada aportada, permitiendo la progresión por tierra de los rescatadores durante la noche.

Las condiciones meteorológicas desde el inicio de la desaparición han sido especialmente adversas, registrándose temperaturas mínimas por debajo de los cero grados y precipitaciones en forma de nieve de intensidad considerable. Pese al esfuerzo realizado durante toda la noche por los rescatadores del GRS progresando por la Canal de Moeño, no fue posible localizar al montañero desaparecido. Asimismo, desde el Centro Coordinador de Emergencias se solicitó colaboración a la Guardia Civil, activándose el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Durante la jornada de ayer se amplió el operativo integral de la Junta de Castilla y León desplegando sobre el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil. Del mismo modo, se incorporaron al dispositivo efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Bomberos de la Diputación de León.

El Puesto de Mando Avanzado. / Junta de Castilla y León

A lo largo de la jornada de ayer, todos los medios centraron los trabajos de búsqueda en la Canal de Moeño, la coordenada facilitada por el desaparecido y la ruta comprendida entre Posada de Valdeón y Caín. La nieve y las adversas condiciones meteorológicas complicaron notablemente las labores operativas, impidiendo incluso el vuelo del helicóptero de Protección Civil de la Junta de Castilla y León durante buena parte del día.

Dentro del dispositivo integral coordinado por la Junta de Castilla y León también se solicitó colaboración al Principado de Asturias, activándose el helicóptero de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), así como dos rescatadores y un médico desplazado por tierra. Aprovechando una ventana meteorológica favorable en la vertiente norte de Picos de Europa, el helicóptero del SEPA pudo sobrevolar la Canal de Moeño durante la tarde de este viernes. Pese al amplio esfuerzo realizado por todos los organismos intervinientes, no fue posible localizar al montañero desaparecido.

En la jornada de este sábado continúa ampliándose el dispositivo integral coordinado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. Se ha reforzado el personal del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, se han incorporado más medios del operativo de Medio Ambiente de León y la Guardia Civil ha movilizado hasta cinco equipos GREIM procedentes de Cangas de Onís, Potes, Sabero, Povoa de Trives y Mieres.

Durante la mañana de este sábado está prevista una búsqueda técnica intensiva coordinada desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, aprovechando una previsión de mejora meteorológica desde primeras horas del día. El helicóptero de rescate de Protección Civil, junto con los rescatadores del GRS, iniciará desde primera hora rastreos aéreos y terrestres en coordinación con el resto de intervinientes desplegados en la zona, bajo la dirección y coordinación del Puesto de Mando Avanzado instalado por la Junta de Castilla y León.

Noticias relacionadas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León agradece la colaboración y coordinación de todos los organismos participantes en este operativo integral de búsqueda.