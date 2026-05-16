Miriam Vega Manrique, piragüista de élite y MIR asturiana "por sorpresa" en el 12 de Octubre de Madrid: "No me esperaba poder elegir plaza"

No estaba en los planes inmediatos de la gijonesa Miriam Vega Manrique acceder este año a una plaza para formarse como especialista médico. Esta deportista de alto nivel, integrante desde los 18 años de la selección nacional de piragüismo –empezó en el Grupo Covadonga–, acabó la carrera que cursó en Sevilla en 2020, pero siguió formándose –hizo dos másteres de medicina deportiva y alto rendimiento deportivo– porque quería seguir entrenando y compitiendo. Precisamente el piragüismo fue la que la llevó de su Gijón natal, tras estudiar en el colegio Laviada y el Instituto Jovellanos, a empezar a la universidad en Sevilla, donde estaba su centro de entrentamiento.

El año pasado decidió preparar la prueba MIR y se presentó en Madrid al examen que tuvo lugar a finales del pasado enero. «Tenía idea de probar a ver qué tal, pero sin expectativas. Me planteaba acceder a la plaza el próximo año», explica a LA NUEVA ESPAÑA vía telefónica desde la capital de España. Pero cosas del destino, y posiblemente también de que iba más preparada de lo que pensaban, Miriam Vega aprobó y tuvo oportunidad de elegir plaza.

Miriam Vega Manrique, con sus padres Teresa y Primitivo, y su hermano Miguel, en Uzbekistán. / LNE

«No me lo esperaba, la verdad», asegura días después de haber elegido destino: el Hospital 12 de Octubre madrileño, en el que se especializará en medicina física y rehabilitación. «No me lo creo aún, estoy muy contenta porque es una especialidad que me gusta y atrae mucho, y encaja con lo que yo hago, además justo en el hospital que yo quería».

Compatibilizar el hospital y los entrenamientos

Y es que Vega tendrá que hacer a partir de junio encaje de bolillos para compatibilizar su trabajo como MIR con sus entrenamientos en el centro de alto rendimiento de Aranjuez. «La verdad que me queda muy bien, para una vez que salga del hospital hacia las cuatro de la tarde, coger la autopista que me lleva directa. En invierno será algo más duro, por la falta de luz, pero todo es cuestión de adaptar horarios», describe entusiasmada la piragüista, que recibió por sorpresa la visita de sus padres, Teresa y Primitivo, el día que acudió a elegir plaza. «Me prestó mucho», confiesa.

Del examen MIR, si bien admite que fue difícil –la prueba dura 4,5 horas y los futuros médicos echan todo un año de clases y preparación intensiva–, tiene buen recuerdo: «Lo disfruté mucho. Yo iba a probar, así que no iba nerviosa, me apetecía incluso hacerlo. Ahora bien, una vez que aprobé y tuve oportunidad de elegir plaza, sí que me entraron nervios ante la posibilidad de no poder elegir lo que quería y dónde quería. He tenido mucha suerte».

Vega, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 2024 en Samarcanda (Uzbekistán), se prepara para competir el próximo fin de semana en la Copa de España de velocidad, donde están en disputa las plazas para los Juegos Europeos; y en dos semanas llegará el Campeonato de España de maratón, desde el que acceder al próximo europeo. Todo ello antes de convertirse en MIR. A sus 30 años, tiene por delante unos años intensos en lo profesional y lo deportivo, pero lo encara con la fuerza y el aplomo típicos de los deportistas de élite forjados en mil y un batallas.