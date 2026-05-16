Nueva ofensiva contra el peaje del Huerna: FADE y las patronales del Transporte llevan al Supremo al Gobierno por la "irregular ampliación"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte de Asturias (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) han llevado el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) al Tribunal Supremo. Las asociaciones, al igual que había hecho el Principado, habían solicitado una revisión de oficio de la concesión a Aucalsa, vigente hasta 2050, basándose en el dictamen de la Comisión Europea, que considera irregular la prórroga.

El Ministerio ha respondido a los empresarios lo mismo que al Gobierno asturiano: no procede la revisión solicitada. Por ello, FADE y las patronales han interpuesto ya un recurso contencioso-administrativo.

El Gobierno regional ya anunció hace semanas que presentará su propio recurso, aunque apurará más los plazos. Los empresarios ya lo han registrado, dando continuidad, según un comunicado de FADE, “a la acción que las patronales emprendieron en febrero, cuando reclamaron al Ministerio de Transportes que anulara el decreto del año 2000 que prolongó la concesión original, otorgada en 1975”.

FADE y las patronales sostienen que la prórroga “perpetuó un peaje que, desde entonces, lastra la competitividad de las empresas asturianas y encarece la conexión por carretera con el resto del país”.

La vía judicial

María Calvo, presidenta de FADE, destacó que “agotaremos todas las vías jurídicas para corregir un agravio histórico que ya dura un cuarto de siglo: el Gobierno ha tenido la oportunidad de poner fin a una prórroga ilegal y ha preferido el parche de las bonificaciones a abordar la raíz del problema”. La dirigente empresarial añadió que “la decisión del Consejo de Ministros no cierra el debate: lo traslada al Tribunal Supremo”.

“Dada la falta de voluntad política, la judicial ha sido la única vía posible para tratar de eliminar la ampliación. No descarto que terminemos peleando el peaje en Luxemburgo, y lo haremos si es necesario”, añadió Ovidio de la Roza, presidente de ASETRA.

“Daremos los pasos que haga falta para terminar con el aislamiento de Asturias”, señaló Patricia Isla, presidenta de ASVIPYMET.

“Debemos resolver cuanto antes una situación injusta tanto para las empresas de transporte como para los ciudadanos de Asturias, que, teniendo toda la razón, tienen que enfrentarse a un escenario injusto”, concluyó Ana Belén Barredo, presidenta de CAR.

La presentación del recurso llega, además, en un momento de creciente cuestionamiento del modelo concesional. El propio Gobierno del Principado ha calificado de “insostenible”, “abusivo” y “jurídicamente ilegal” un sistema en el que el Estado ha destinado más de 16 millones de euros públicos a la concesionaria para financiar las bonificaciones del peaje, mientras la prórroga sigue intacta y la calidad de la infraestructura continúa deteriorándose.

“Los asturianos están pagando dos veces por el mismo peaje: una al cruzarlo y otra a través de los más de 16 millones de euros públicos que el Estado ha destinado a la concesionaria para financiar las bonificaciones. No tiene sentido que el dinero de los contribuyentes asturianos termine sosteniendo el beneficio privado de un operador en una autopista que jamás debió prorrogarse”, advirtió la presidenta de FADE, en referencia a las inyecciones de dinero público que recibe Aucalsa, y que publicó esta semana LA NUEVA ESPAÑA.

"La presentación conjunta del recurso confirma la unidad del tejido empresarial asturiano en un asunto que va más allá del transporte: el peaje del Huerna encarece la logística de cualquier empresa que mueve mercancías desde Asturias y mantiene a la región en una situación de desventaja respecto al resto del país"

Con el recurso interpuesto por FADE y las patronales, crecen las iniciativas legales alrededor del peaje. Además del recurso del Principado, la Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado a Aucalsa, la concesionaria, por presunta estafa al cobrar íntegro el peaje de barrera —16,20 euros— pese a las numerosas obras en la autopista, tanto en la zona del argayo como en los túneles. A su vez, Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, también presentó un recurso ante la Fiscalía por ese mismo motivo.