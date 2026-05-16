El nuevo censo del Principado eleva a en torno el medio centenar las manadas de lobos en la región

El último censo sobre el lobo en Asturias, cuya elaboración concluyó hace un puñado de semanas, cifra en torno a medio a centenar las manadas que hay en la región, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Tal cifra es superior a la del último conteo, presentado a finales de 2024 y referente a 2023, cuando se identificaron 45 manadas (unos 345 ejemplares), 42 de ellas con reproducción confirmada.

El programa de control del lobo en Asturias / .

Todo ello refleja un crecimiento sostenido en los últimos años, según han defendido en la Consejería de Medio Rural del Principado. El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez -que en las últimas semanas ha avanzado se demostrará el crecimiento de la población, si bien no ha concretado cifras- tiene previsto presentar el nuevo censo el próximo viernes 22 de mayo en el Consejo Consultivo del Lobo, donde tienen asiento las organizaciones agrarias, además de los cazadores y organizaciones conservacionistas. Un encuentro que en los últimos años ha estado protagonizado por la tensión debido a la diametralmente opuesta visión que tienen los ganaderos, por un lado, junto al Gobierno del Principado de la gestión del lobo, frente a los ecologistas. Los primeros defienden la eliminación de animales como vía para frenar los ataques al ganado; los segundos rechazan en bloque tal posibilidad y advierten de que la especie no está ni mucho menos en situación favorable, visión que comparten con el Ministerio de Transición Ecológica.

Los conservacionistas no se lo ponen, además, fácil al Principado, al que han plantado y plantan batalla en los tribunales. Diversos grupos –Fondo Lobo o Alianza Verde– han presentado alegaciones a la propuesta de decreto que ha elaborado la Consejería de Medio Rural para poder retomar en cuanto sea posible la eliminación de ejemplares en Asturias, suspendida en febrero tras una sentencia del Tribunal Supremo que cuestionó el sistema de cupos. El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez tiene en información pública el decreto que modificará el plan de gestión para cumplir el fallo del Supremo y que, asegura Marcos, permitirá retomar los controles. La idea es aprobarlo en junio.

Ascel ha pedido paralizar el proceso por errores, ya que aseguran que Medio Rural no introduce ningún cambio en el articulado del plan de gestión. Por su parte, Alianza Verde señala en sus alegaciones que la directiva Hábitats de la UE sólo permite la gestión de la especie si se encuentra en un estado de conservación favorable. Según este colectivo, la realidad científica demuestra que no es así en el caso del lobo ibérico dado que el informe sexenal 2013-2018, el último oficialmente aprobado, califica el estado del lobo en España como desfavorable-inadecuado en todas las regiones y el censo nacional de 2024 sitúa en 333 el número de mandas existentes. Esta cifra está por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable.