Para todos los públicos y con hasta un 80% de descuento: la campaña de abonados para sumar mil socios nuevos al Club Santa Olaya

Con el verano a la vuelta de la esquina, el Club Santa Olaya lanza su campaña de captación de socios más ambiciosa desde la pandemia. "Agresiva, llamativa y muy provocadora", son los adjetivos con los que Gonzalo Méndez, presidente de la entidad, calificó los nuevos descuentos que ya están en vigor y con los que esperan sumar alrededor de mil socios nuevos. Este aumento de afiliados guarda mucha relación con la ampliación de las instalaciones que tienen prevista para el año que viene.

"Con esta campaña por tiempo limitado queremos volver a instaurar la lista de espera y poder tener músculo financiero de cara a la ampliación cuyas obras comenzaremos en cuanto tengamos todos los trámites administrativos aprobados", explicó el presidente.

Dirigida al público en general, pero muy enfocada a las familias, que podrán hacer socios a sus hijos de manera gratuita hasta los 12 años, la campaña cuenta con un 50% de descuento en la cuota inicial para los adultos, con un 70% en la misma cuota para aquellos que fueron socios y para aquellos que traigan a sus amigos "habrá un 80% de descuento en la actividad dirigida durante un mes", indicó el presidente.

La Campaña de Captación de Socios se aprobó en la Asamblea Ordinaria del pasado 27 de febrero y las condiciones son muy semejantes a las de 202, que tan buenos resultados tuvo de cara a la recuperación de la masa social tras la pandemia.

"En esta hemos mejorado la oferta ampliando la gratuidad en los menores hasta los 12 años, porque en la anterior se hizo solo hasta los 7 años y hemos querido animar a las familias a integrarse en una más grande, la Olayista", subrayó Gonzalo Méndez.

Una campaña que arranca a mitad del mes de mayo para que el público interesado, de cara al verano, se plantee "que esta es una oportunidad única que no se puede dejar escapar", recordó el presidente.

Otra de las ventajas de este año es que la aportación de entrada se aminorará a la mitad de su cuantía para favorecer dicho proceso y se aplicarán unas condiciones favorables para lograr que regresen los socios que se fueron. Todo ello agilizando al máximo los trámites administrativos y que aquellas personas interesadas se puedan ir a la mayor brevedad posible de tiempo con su carnet de socio/a.

Estos descuentos también se aplican a otras opciones como las parejas de hecho o matrimonios que se apunten juntos. En este caso, el precio pasará de 720 a 370 euros cada uno. En el caso de ser antiguos socios, bajará hasta los 222 euros por persona. Los menores de 18 años y mayores de 12, pagarán 310 euros, 186 euros si pertenecían con anterioridad al club. Y si van acompañados por un adulto, la cuota de inscripción queda en 220 euros para los nuevos y 132 euros para los antiguos socios.

La campaña que ya está en marcha, no tendrá fecha de cierre. "El final lo marca el número estimado de más, menos, mil socios nuevos. Lo hacemos así por no generar las molestas colas a la hora de apuntarse, porque sí sabemos certeramente que va a venir mucha gente", avisó el presidente.