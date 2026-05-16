El refugio de Aron Piper en Asturias: un pueblo pesquero donde pasó su adolescencia y al que regresa cuando necesita reencontrarse

Durante el confinamiento de 2020, Arón Piper regresó a Luarca, el pueblo de su adolescencia, con su familia. Una caminata por los acantilados con su padre le hizo reflexionar sobre el valor del esfuerzo y el respeto al dinero, con las hermosas vistas al Cantábrico como testigo. Este pueblo pesquero con poco más de 5.000 habitantes se ha convertido en el refugio donde Arón Piper vuelve a ser el de antes; el chico que no sabía lo que era la fama.

La serie de Netflix 'Élite', donde interpretaba a Ander Muñoz, uno de los estudiantes que asistían a la escuela privada Las Encinas, lo que le convirtió en todo un fenómeno de masas. Hoy, a sus 29 años, Arón Piper combina su faceta como intérprete con la música, convirtiéndose en un nombre imprescindible a nivel internacional también en el mundo de la moda. Está a punto de estrenar 'Hugo 24', una película que aborda la vida de un joven que debe enfrentarse a la durísima situación de un inminente desahucio.

Pero antes de las presentaciones y las alfombras rojas, a Piper le tocó pelear duro para conseguir su sueño. De padre alemán y madre española, nació en Berlín y, cuando era niño, cambió mucho de hogar. Se mudó de Alemania a Barcelona, pasando después a vivir en Girona y finalmente en Asturias. Fue precisamente ese cambio de Cataluña a Asturias, en plena adolescencia, el que marcó uno de los períodos más complicados de su vida. "Ahora me doy cuenta de que pasé un momento no tan bueno por haberme ido de Cataluña, porque no lo interioricé. Yo estaba en Garrotxa forjando mi personalidad. Tenía mi grupo de amigos, mi forma de comportarme. Todo cambio a esa edad es jodido, pero del campo a una ciudad industrial como Avilés, al peor instituto de Avilés...", reflexionó el intérprete en una entrevista.

Además de en Avilés, también vivió en Luarca. “Luarca, mi pueblo, es precioso en verano, pero en invierno es un pueblo pesquero gris, tipo Gales en el Reino Unido", comentó en una entrevista para una revista. Pese a que reconoce que no fueron años fáciles, ha sabido perdonarse y regresa a Luarca cada verano.

A los 17 años, tras una depesión, Piper deja Asturias. Sus padres le dan un ultimátum: o te vas a Madrid y luchas por lo tuyo o te vas a quedar fuera. Ahí comienza su lucha por ser actor. En una reciente visita a "El hormiguero" para promocionar su última película, recordó que repartía flyers en la calle Montera de Madrid para atraer clientes a distintos locales, mientras que Cáceres trabajó como camarero, lavaplatos y repartidor de publicidad.

¿Qué ver en Luarca?

Entre los lugares más emblemáticos de Luarca destaca el Cementerio de La Atalaya, considerado uno de los más bellos y fotografiados de España. Situado junto al emblemático faro del pueblo, este camposanto cuenta con vistas privilegiadas al Cantábrico y en él está enterrado el Nobel de Medicina Severo Ochoa.

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Cerca de Luarca, en el occidente asturiano, una colorida pastelería llama la atención de visitante y también de Aron Píper. Ha sido visto disfrutando de esta adorable pastelería, ubicada en una casona blanca con puertas y ventanas rojas en Busto, que parece sacada de un cuento de Disney. Siempre hay cola para probar los dulces de Jonathan González.