Trabajadores de Nestlé protestan ante la fábrica de Sevares contra el ERE que afecta a 301 empleados en Asturias y otras comunidades
El recorte afecta a cuatro puestos de la fábrica de Piloña
Trabajadores y representantes sindicales se concentraron ayer en las puertas de la planta de Nestlé en Sevares (Piloña) en el marco de las protestas anunciadas contra el ERE que afecta a 301 trabajadores de los centros de la multinacional en Asturias, Pontevedra, Cantabria, Cáceres, Tarragona y Gerona. En Sevares, el ERE incluye un recorte de cuatro empleos.
El sindicato SOMA-FITAG-UGT manifestó ayer su rechazo al ERE de Nestlé en Sevares. La organización sindical ha calificado la medida de "injustificada y desproporcionada", especialmente ante la situación financiera de la multinacional. El sindicato pide la retirada inmediata del ERE, el compromiso firme de no aplicar "medidas traumáticas" mientras la compañía presente resultados de beneficios multimillonarios, y la elaboración de una hoja de ruta basada en la reorganización interna sin destrucción de empleo.
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