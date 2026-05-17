Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 17 de mayo de 2026

Oviedo

Feria del Automóvil en la Fábrica de Armas

La Fábrica de Armas de La Vega cierra hoy la quinta edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). El certamen reúne a más de 35 marcas y cerca de 300 vehículos nuevos y seminuevos, además de mostrar las principales novedades del sector.

Feria de la Ascensión

Último día de la Feria de la Ascensión, fiesta declarada de Interés Turístico del Principado de Asturias. Las actividades del domingo 17 de mayo en la Feria de la Ascensión comienzan con la apertura de los Mercados Agroalimentario y de Artesanía en la Plaza de la Catedral, Plaza Porlier y Calle Eusebio González Abascal, disponibles de 11.00 a 20.00 horas. En el Paseo del Bombé, se llevan a cabo los talleres de artesanía de cuero, encaje de bolillos, fieltro y telar en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, franjas en las que también se realiza el taller de talla de madera, siendo para adultos por la mañana e infantil por la tarde . La alfarería de Faro ofrece la elaboración de platos con huella a las 11.00 horas, 12.00 horas y 13.00 horas, seguida de un maratón de torno de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el área de apicultura organiza un taller de velas a las 12.00 horas y uno de trampas para velutina a las 13.00 horas. Para el público infantil, La Xata de la Ascensión anima el Paseo de la Herradura de 11.30 a 14.30 horas, los Paseos en Poni Asturcón en la Avenida de Alemania y el Taller de Mascotas Verdes en el Paseo del Bombé funcionan de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los Juegos Tradicionales ocupan el Paseo del Angelín de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Además, se celebra el Taller de Semilleros Ecológicos en el Paseo de la Herradura de 12.00 a 14.00 horas, el Tiovivo y Carrusel funcionan de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas, y hay Cuentacuentos en el Estanque de Covadonga a las 18.00 horas. La música en el Quiosco del Bombé incluye el Festival de la Canción Asturiana a las 12.00 horas, la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» a las 13.00 horas y el Coru de Muyeres de San Esteban a las 18.00 horas. Por el recinto festivo actúan la Bandina Los Muiles de 11.30 a 14.30 horas, la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» a las 12.00 horas, y la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu junto a la Agrupación La Inmaculada de 12.00 a 14.00 horas, cerrando con Asturiana Mining Company Trio a las 19.00 horas . Finalmente, el Parque de Invierno acoge Disc Golf de 11.00 a 20.00 horas, Laser Run de 17.00 a 20.00 horas y Agility de 17.30 a 19.30 horas, mientras que la Exposición de Razas Autóctonas en el Campo de San Francisco puede visitarse hasta las 20.00 horas

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RADAR

A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acogerá la proyección de «La jungla de asfalto», de John Huston, dentro del ciclo de cine RADAR. Considerada una obra clave del cine negro, la película estadounidense de 1950 culmina con un final lírico y trágico protagonizado por uno de sus perdedores, un pistolero que sueña con regresar a la granja de caballos de su infancia.

Carrera solidaria

La calle Soto del Barco, en La Florida, acoge a las 12.00 horas la salida de la Carrera por la Diversidad Funcional, una prueba solidaria que reunirá a cientos de personas para realizar un recorrido de 5 kilómetros.

Concurso de Canción Asturiana

A las 12.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la última semifinal del Concurso de Canción Asturiana Ciudad de Oviedo 2026.

Folclore en la calle

La Banda Gaitas Laguna del Torollu y la Agrupación Folklórica Cultural La Inmaculada participan en «Folclore en la Calle» con un recorrido por el casco antiguo, con salida de la plaza de la Escandalera y paso por San Francisco, Porlier, plaza de la Catedral, Rúa, Cimadevilla, plaza del Ayuntamiento y plaza del Fontán, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, entre el 15 y el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, «Gijón de Pinchos». En el certamen participan cuarenta y cinco establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las «Escaleronas» de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Día de los museos

Con motivo del día de los museos la programación en la ciudad es amplia. En el Muséu del Pueblu d’Asturies está la visita guiada, las 12.00 horas, titulada «Pasajes de ida, memorias de ida y vuelta»; a la misma hora una que recorre el complejo y, a las 11.30 horas, la actividad «Sones y percusiones». El Palacio de Revillagigedo acoge la la exposición «Convivium», que ofrece una visita guiada a las 12.00 horas. La Campa Torres oferta una visita guiada al yacimiento a las 12.00 horas. La Villa Romana de Veranes tiene el taller «Ludicum Convivium», a las 12.00 y a las 17.00 horas. El Museo Evaristo Valle está de jornada de puertas abiertas de 12.00 a 14.00 horas; además, ambas a las 12.00 horas, ofrece el taller «Hojas: el arte de sostener la luz» y la visita guiada de clausura «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle».

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, el teatro Jovellanos es escenario de la actuación de Marion Raw, enmarcado en el ciclo de conciertos «Encaja2».

Colegiata

La Colegiata de San Juan Bautista es escenario, a las 13.00 horas, de uno de los conciertos del Marqués, con la soprano Olatz Saitua y el pianista David Roldán.

Teatro de la Laboral

Hoy, a las 17.30 horas, el teatro de la Laboral alberga la representación de la obra infantil «Debajo del tejado», de la compañía «Pata Teatro». Precio entrada general 6 euros.

Paraninfo de la Laboral

Hoy, a las 19.00 horas, el Paraninfo de La Laboral ofrece la proyección del film «Father, Mother,Brother, Sister», dirigido por Jim Jarmusch. Entrada general 4 euros.

Gesto

Gesto Sociedad Cultural ofrece, en su sede en la Escuela de Comercio, la 4.º Muestra de Arte en Pequeño Formato, que se podrá visitar hasta el 26 de mayo de lunes a viernes entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

LABoral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición «Centenario Amador (1926-2001)», conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Carrera solidaria por el Sáhara en la pista Yago Lamela de Avilés

La carrera solidaria por el pueblo saharaui impulsada por los centros escolares con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés cumple su novena edición. Para participar es necesario inscribirse con una aportación de dos euros por dorsal, que podrá realizarse para el público en general a partir de las 9.00 horas en el mismo estadio. La participación es abierta a todas las personas sin límite de edad. También se recogen alimentos no perecederos para enviar a colegios saharauis. La prueba de chupetines comenzará a las 11.00 horas y la absoluta a las 12.30 horas. Entre medias habrá carreras de infantil, distintas etapas de Primaria y ESO.

«Suena la Cúpula» en el Centro Niemeyer

Este mediodía se celebra un nuevo recital enmarcado en el ciclo «Suena la cúpula», en el Centro Niemeyer. Participan Sergio Suárez y Alberto Martínez. El primero es violinista barroco, formado en España e Italia, y Alberto Martínez es clavecinista, formado en el Reino Unido. Ambos colaboran con numerosos grupos y orquestas del panorama de la Música Antigua en España y son profesores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El precio de las entradas es de 12 euros.

Exposición al aire libre «Corales. Lo que Darwin pasó por alto»

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición «Corales. Lo que Darwin pasó por alto». Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Cine en el Centro Niemeyer:_«Breve historia de una familia»

Proyección en versión original subtitulada en español de «Breve historia de una familia». A_las 20.00 horas en la sala cine del Niemeyer. Entradas a la venta a 5 euros.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

«La mujer más rica del mundo», cine en Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde , desde las 19.00 horas, la proyección de la película «La mujer más rica del mundo», dirigida por Thierry Klifa en 2025. La entrada vale 4,7 euros, 1 euro con la tarjeta JuveLena.

Pelúgano Medieval en Aller

La localidad allerana de Pelúgano celebra este fin de semana su mercado medieval. Estedomingo comienza a las 11.30, con la apertura del mercado. Durante todo el día podrá verse la exposició «Fantasía medieval». A las 12.30 habrá baile y música y desde las 13.30. paacalles con «La dama azul». A las 14.00 horas será la comida popular. Por la tarde, el espectáculo «Morgana y la bruja» (18.00), la cetrería de las «Águilas de Valporquero» (18.45), la danza y el pasacalles. Los puestos cerrarán a las 21.30 horas.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Mercadillo artesano en Somao(Pravia)

El parque de Somao vuelve a llenarse de actividad en su cita mensual con el mercadillo artesano, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas y acogerá puestos con productos bio de la huerta, miel, embutidos, bollería, repostería, hierbas aromáticas, jabones naturales, ropa, cerámica, bolsos y mucho más. También habrá puestos para el intercambio de semillas, de libros, objetos usados...

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición «Ajuares transformando huellas», un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias «Vertidos. Solo Pintura». Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

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El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.