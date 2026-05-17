Arranca la campaña de desbroces en Asturias: fechas y el dinero que se destina
Las brigadas del Principado y empresas externas inician mañana los trabajos de limpieza y poda en las carreteras para garantizar la seguridad y visibilidad
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado la campaña anual de desbroces en los 4.254 kilómetros que forman la red autonómica de carreteras, con un presupuesto que supera los 3,1 millones para mantener las vías en condiciones óptimas de seguridad y visibilidad.
Las labores de limpieza, poda, tala y desbroce, de las que se encargan las brigadas del Principado y el personal de las empresas adjudicatarias del contrato de conservación, comenzarán mañana, lunes, y se irán desarrollando por todo el territorio.
El contrato de mantenimiento está estructurado en once lotes y cubre 2.772 kilómetros de calzadas convencionales y 162 kilómetros de autovías, lo que incluye vías estratégicas como la AS-I, la AS-II y los accesos a puntos clave como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), según informó el Principado.
"La plantilla de las brigadas públicas, formada por 300 personas, se encarga de atender el resto de la red. Este equipo se ha reforzado con nuevos turnos de trabajo y la incorporación de guardias nocturnas. El dispositivo de personal, vehículos, maquinaria y medios técnicos que permite realizar el trabajo de conservación, mantenimiento y respuesta ante emergencias moviliza quince millones de inversión anual", aseguran en la Consejería.
El Gobierno de Asturias cuenta con una planificación plurianual y coordinada para desarrollar las tareas, que incluyen también la inspección de túneles y semáforos, el mantenimiento y renovación de las señales verticales y horizontales, la reposición de barreras de seguridad, la inspección de estructuras y los sistemas de predicción de fenómenos meteorológicos adversos. La suma de la inversión para estos conceptos supera los 12,3 millones este año.
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