Barbón sigue a la gresca con Ayuso y apunta a Queipo: "No defiende los intereses de Asturias

Otro nuevo capítulo de la polémica abierta entre Adrián Barbón, presidente del Principado, e Isabel Díaz Ayuso, su homóloga en la Comunidad de Madrid, después de que esta última asegurase que las inversiones de México en Asturias "equivale a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid", en el contexto de su polémico viaje al país azteca.

El mandatario asturiano ha apuntado esta mañana en Cangas del Narcea a Álvaro Queipo, líder del PP, por no criticar a su compañera de partido en esta contienda. "Resulta que tuvo --Álvaro Queipo-- una oportunidad magnífica de situarse en la defensa de los intereses de Asturias y no lo hicieron. Mientras Queipo y el PP en Asturias defienden a Ayuso, nosotros defendemos a Asturias, y eso yo creo que es clave", dijo.

Barbón recordó que él no se metió en ningún momento con el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, "pese a que tiene su opinión". "No he dicho nada de ese viaje. No lo he juzgado, no he analizado el mismo, no he dicho nada. Ella se burló de Asturias al decir que la inversión, no me he metido en ningún momento que hacía México en Asturias era lo que consumía un mexicano tres días en Madrid. Eso es una burla no a mí, sino a Asturias, porque además son datos falsos", ensalzó Barbón. "Lo lamentable de todo esto no es esta polémica, que no busca y por tanto cierra", sino que lo lamentable es "la actitud pública del PP y de su presidente, Álvaro Queipo", finalizó.

Barbón hizo estas declaraciones antes del acto de celebración del 90 aniversario de la agrupación socialista de Cangas del Narcea. En esta cita, Barbón destacó la presencia del Suroccidente en su ejecutivo, con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, y Marcelino Marcos, titular de Medio Rural. Además, aseguró que en materia de infraestructuras se han movilizado ya 60 millones de los 80 que forman ese plan de infraestructuras del suroccidente asturiano. "Cuando yo llegué a la Presidencia, el ayuntamiento de Cangas del Narcea recibía 200.000 euros, por ejemplo, del Fondo de Cooperación Municipal. Este año recibe 350.000 y más que va a recibir el año que viene todavía", dijo.

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También habló sobre la apuesta por la sanidad, asegurando que el Hospital Carmen Severo Ochoa redujo al 50% las listas de espera, convirtiéndose en una referencia para todo el sistema sanitario asturiano. "Hay más profesionales estabilizados, se ha incrementado la plantilla. Hace poco inaugurábamos en Tebongo el consultorio de salud, que por cierto es una inversión de 600.000 euros para 870 habitantes, eso es un ejemplo de una apuesta concreta de política sanitaria", dijo Barbón.