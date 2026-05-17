Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
Los afectados, de entre 11 y 12 años, comenzaron a vomitar tras la estancia en la región y ya han recibido el alta
E. M. Ch.
Tremendo susto tas un viaje de estudios a Asturias. Doce escolares, de entre 11 y 12 años, sufrieron una intoxicación en la región y terminaron hospitalizados. Ocurrió el pasado sábado. Los chavales acabaron repartidos en dos hopsitales del País Vasco, donde hacían escala, con síntomas de gastroenteritis. Ya han recibido el alta y se ha confirmado que se trata de una intoxicación alimentaria tras su estancia en el Principado.
Los menores, tras visitar la región, hicieron escala en Bilbao con destino a Lanzarote, pero su viaje se terminó ahí. Durante la espera previa al embarque varios comenzaron a presentar vómitos y sensación de mareo, lo que motivó la activación de los servicios de las ambulancias de Emergencias de Osakidetza, el servicio público de sanidad vasco.
Según ha informado el Departamento de Salud, varias ambulancias se desplazaron hasta el propio aeropuerto, donde los equipos sanitarios realizaron una primera valoración 'in situ' y organizaron el operativo asistencial. Posteriormente, y de forma preventiva, se procedió al traslado de los menores en ambulancias a centros hospitalarios de Osakidetza, los hospitales de Cruces y Basurto, para una evaluación más completa.
De los menores trasladados, la mitad fueron atendidos en el Hospital Universitario Cruces y la otra mitad en el Hospital Universitario Basurto. Todos ellos han sido ya dados de alta. Los servicios de urgencias pediátricas que realizaron las valoraciones correspondientes determinaron que no se trataba de un cuadro vírico, sino que una intoxicación alimentaria tras una estancia en Asturias.
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