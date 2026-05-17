Los partidos asturianos reaccionan a las elecciones andaluzas: silencio en el PSOE y satisfacción en el PP, que destaca el triunfo de la "moderación"

Los partidos políticos asturianos reaccionaron este domingo al resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía, en las que se impuso Juanma Moreno con 53 diputados, a solo dos de la mayoría absoluta, con lecturas muy diferentes según cada formación.

En la Federación Socialista Asturiana (FSA) optaron por el silencio y se remitieron a la posición del partido a nivel nacional. El PSOE obtuvo en Andalucía 28 diputados, su peor resultado histórico.

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, mostró en cambio su satisfacción por la victoria de Moreno. "La sociedad andaluza ha hablado claro: gana Andalucía, gana el PP. Una vez más, la gente apuesta por la estabilidad, la sensatez, el centro y la moderación. Desde el norte hasta el sur, se nota la fuerza con la que los españoles están reclamando moderación y progreso. La cuenta atrás está en marcha: solo queda un año para la mejor Asturias", indicó Queipo.

Para Carolina López, presidenta de Vox Asturias, “los resultados de este domingo en Andalucía confirman con claridad que la alternativa fuerte, valiente y sin complejos que representa Vox sigue consolidándose y creciendo en toda España”. Aseguró además que “frente a las campañas de manipulación y al intento constante de invisibilizar nuestro mensaje, los andaluces han vuelto a demostrar que no se conforman con las falsas promesas del socialismo ni con la tibieza del PP”. López sostuvo que “este avance electoral de nuestros compañeros liderados por Manuel Gavira no es solo un éxito para Andalucía, es una bocanada de esperanza que resuena con fuerza desde el sur hasta nuestra Asturias”.

La dirigente de Vox también apuntó al “descalabro” del PSOE, que, a su juicio, refleja “el hartazgo de los españoles hacia las políticas de Sánchez y sus socios, basadas en la traición a la soberanía nacional y el abandono total a los trabajadores y al sector primario”.

Asimismo, señaló que “desde Vox Asturias tomamos estos resultados como un impulso definitivo para seguir batallando en nuestra propia tierra contra el entreguismo del Gobierno de Adrián Barbón”. “Lo que hoy se ha vivido en Andalucía nos enseña que cuando se defienden los intereses de las familias, del campo y de la industria de frente, el sentido común se impone en las urnas. Continuaremos trabajando con más fuerza, si cabe, en el Parlamento asturiano, con la certeza de que el cambio real es imparable y de que España entera está despertando”, añadió.

Izquierda Unida también reaccionó a los resultados. “Difuminar la seña de identidad de IU no ha sido un acierto. La unidad debe ir acompañada de una referencia clara a nuestra personalidad, ya que IU proporciona estabilidad y un proyecto común en todo el Estado. El Gobierno de España ha perdido fuerza transformadora y eso se ha dejado notar: solo un gobierno transformador logra apoyos, hay que volcarse en eso”, aseguró Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de IU Asturias. “La izquierda supera a Vox y, por tanto, hay que fomentar la unidad electoral de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. Es necesaria una reflexión del Gobierno central, sobre todo en materia de vivienda”, concluyó.

Por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto, destacó los resultados de Adelante Andalucía, que obtuvo ocho diputados. “Los resultados de estas elecciones, en concreto los de Adelante Andalucía, apuntan a un respaldo a la izquierda transformadora con un perfil más identitario. Son imprescindibles políticas frescas, centradas de verdad en la gente. Sin embargo, la mayoría de derechas —en la que Vox resulta necesario para gobernar— no es una buena noticia para Andalucía”, opinó.

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“Es una mala noticia que el PP haya perdido la mayoría absoluta, porque que la gobernabilidad dependa de Vox genera inestabilidad. El PSOE sigue obteniendo menos votos en cada cita electoral, especialmente cuando la candidata está directamente vinculada al sanchismo. Eso demuestra que es insostenible que Pedro Sánchez pretenda seguir en Moncloa sin convocar elecciones”, indicó, por su parte, Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias.