Un pequeño accidente causa retenciones de veinte minutos en la Autopista del Huerna, a la altura del Negrón

Un pequeño accidente en la Autopista del Huerna (AP-66), a la altura del túnel de El Negrón, ha causado importantes retenciones a última hora de la tarde de este domingo en sentido a Asturias, según indicaron testigos del mismo.

En la carretera llegaron a producirse retenciones de hasta veinte minutos, lo que causó grandes molestias entre los conductores, que tuvieron que armarse de paciencia para sobrepasar este atasco.

Noticias relacionadas

En el momento del accidente había un gran número de vehículos circulando en sentido a Asturias.