Pilar Martínez, nueva presidenta de Asturmanager: "Asturias no puede conformarse con resistir, debe ser proactiva"

La economista gijonesa Pilar Martínez Antuña, consejera delegada de Llana Consultores, es la nueva presidenta de Asturmanager, asociación de empresarios, profesionales y directivos nacida hace 34 años para contribuir, con su experiencia acumulada, al desarrollo económico de Asturias.

¿Qué le impulsó a dar el paso para asumir la presidencia de Asturmanager?

Asumo la presidencia con ilusión, compromiso y muchísima responsabilidad. Llevo 34 años trabajando con el tejido empresarial asturiano y creo que es una oportunidad para devolverle lo que me ha dado.

¿Qué objetivos se fija para el mandato?

Sucedo a una mujer, a Montserrat Martínez, que ha hecho un gran trabajo durante los ocho años que ha estado como presidenta y me ha dejado el listón muy alto. Tomo el testigo con tres objetivos. El primero es generar contenido, que el club sea un foco de conocimiento, de puesta al día en normativa, mercados y tendencias para anticiparse a situaciones que actualmente estamos viviendo, y también de "networking" entre sus socios. El segundo objetivo es atraer nuevos socios, talento joven, porque hay que buscar base. Los empresarios jóvenes rozan el heroismo porque es muy complicado ser empresario. Y en tercer lugar fortalecer el papel de Asturmanager como punto de encuentro con instituciones, Universidad y sociedad civil en general. Los tres puntos son muy importantes para fortalecer a Asturmanager en la región.

En 34 años de vida del club habrán cambiado mucho las necesidades de los socios.

Antes el foco estaba en sobrevivir en tu mercado local, en tener una organización ordenada y en la financiación. Los retos han cambiado completamente porque ahora el mercado es mucho más complejo, competitivo, regulado y digital. Las necesidades de conocimiento de las empresas se han modificado, hoy en día existe un gran volumen normativo en temas laborales y fiscales, los mercados son globales, hay problemas de ciberseguridad...

Sucede en el cargo a otra mujer en un ámbito, el de la dirección empresarial, que sigue siendo mayoritariamente masculino.

Hay que tomarlo con total naturalidad, porque tenemos tanto talento como puede tener un hombre. Si es cierto que hoy en día cuesta que una mujer esté en consejos de administración y en direcciones de compañías, pero poco a poco, afortunadamente, el talento femenino se va implantando. Y no por cuotas.

¿Cuidar la imagen del empresario forma parte de la labor de Asturmanager?

El empresario asume muchos riesgos, toma decisiones, genera empleo, invierte, innova y tiene una enorme responsabilidad dentro del territorio. Defender el papel del empresario es algo vital en Asturmanager y para ello, todos los años, y ya van 30, premia a un empresario de la región por su compromiso con el territorio y su trayectoria.

El marco fiscal, normativo, administrativo... ¿Favorece la actividad empresarial en Asturias?

En Asturias hay fortalezas como una ubicación extraordinaria, una tradición industrial muy potente, un talento técnico probado, una alta calidad de vida, un buen tejido empresarial, una entidad territorial muy reconocida... Pero también hay debilidades que hacen muy complicado gestionar las compañías.

¿Cuáles?

Una falta de entorno ágil, de complejidad administrativa; una burocracia con plazos muy largos; una inseguridad normativa, y una fiscalidad elevada. Estamos hablando de empresas y directivos que tienen que afrontar un coste fiscal superior al que se afronta en gran parte de las comunidades de España. Asturias es de las comunidades que más carga tiene en el tramo autonómico.

¿Qué se puede hacer?

Se deben simplificar trámites y reducir tiempos de repuesta y burocracia; mejorar la coordinación administrativa; dar mayor seguridad jurídica, y escuchar al empresario, porque no quiere privilegios. Lo que quiere es unas reglas claras, agilidad y un entorno que no paralice su crecimiento, que supone riqueza para el territorio, creación de empleo y beneficios para la comunidad.

¿El empresario no quiere pagar impuestos?

El empresario está encantado de pagar impuestos, porque reinvierten e n la sociedad, pero no más impuestos de los que realmente tiene que pagar. Voy a poner un ejemplo con el impuesto de Sucesiones. Se dice que hay muy pocos sujetos pasivos de impuesto de Sucesiones que tributen en esta comunidad, pero casualmente en estos últimos 15 días hemos tramitado en la consultoría tres impuestos de Sucesiones en los que aquí se paga una cantidad muy elevada y en otras comunidades pagarían cero. Eso supone que se piense mucho dónde vamos a residir. Y se pierde, desgraciadamente, que esas personas que en principio deberían residir en Asturias consuman aquí.

Y paguen todos los años IRPF.

Si, claro. Ya sé que el tema de Sucesiones es muy manido y muy luchado, pero lo cierto es que nosotros lo vivimos día a día. Asturias es un sitio ideal para emprender, pero los empresarios deben ser escuchados porque no quieren más que generar empleo, crecer y revertirlo en el territorio.

Como economista, ¿como está Asturias?

Hay luces y sombras. Hay empresas muy sólidas, sectores con mucho conocimiento acumulado, como el sector del metal, el TIC, el agroalimentario... Siendo pequeñitos tenemos de todo, pero también problemas estructurales, como el envejecimiento demográfico, dificultad para atraer y retener talento, y para generar nuevas empresas. Tenemos menos dinamismo empresarial que en otros territorios y una excesiva dependencia de determinados sectores. Y lentitud en la toma de decisiones para poder llevar a cabo proyectos. Asturias no puede conformarse con resistir, debe ser proactiva, tiene que aspirar a crecer y a ganar tamaño desde el punto de vista empresarial, a atraer inversiones y a proyectarse mejor fuera. Estamos muy capacitados para hacerlo. Asturias debe creérselo y evitar la autocomplacencia.

Usted lleva más de 30 años asesorando a empresas. ¿Ha cambiado mucho lo que demandan las pymes de la región?

Ahora lo que prima es el asesoramiento estratégico, adelantarte en la toma de decisiones con la interpretación y la gestión del dato. La planificación financiera, la gestión de riesgos y la digitalización permiten anticiparte a los acontecimientos tomando decisiones. También ha cambiado nuestro servicio profesional, que ya no es reactivo, es proactivo, y eso te exige estar muy al día.

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