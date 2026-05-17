El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde

Al lado de la casa de la abuela de Luis Enrique en Soirana (Navia), el Cantábrico suele golpear con bravura los acantilados de la zona. A pocos metros, al lado de Soirana, está Puerto de Vega, un pueblo ballenero donde todavía pervive una flota pesquera que la mantienen generaciones de rudos pescadores. Ahí fue donde paso gran parte de su vida Luis Enrique, o más bien Luisín, como le llaman quienes lo conocen desde niño. El occidente asturiano -siempre áspero, duro- labró el carácter de una persona que ahora coge las riendas del equipo de fútbol más importante del país.

El entrenador del Paris Saint-Germain nació en Gijón (1970), pero pasó gran parte de su vida en Soirana, una parroquia de menos de cien habitantes de donde procede la rama de la familia de su madre, Nely García.

También en Soirana, a unos pocos metros de la casa de los padres de Luis Enrique, viven los tíos del seleccionador. Ahí nació su abuelo Enrique y vivió su abuela Argentina García, que tenía la ilusión de ver a su nieto entrenando al Barcelona. "Me preguntaba: '¿Cuándo va Luis a entrenar al Barça de verdad?'. Miraba la prensa catalana todos los días, pero desgraciadamente murió sin saberlo", se lamenta la madre de Lucho.

En Puerto de Vega, muy cerca de Soirana, Luis Enrique pasaba los veranos y ponía copas hace veinte años. "Recuerdo perfectamente cuando jugaba en el Sporting y venía por aquí con un Opel Calibra a pasar los veranos. Muy buen chaval", recuerda uno de los parroquianos.

¿Qué planes se puede hacer en Soirana?

Son habituales sus recorridos por la costa cantábrica, caracterizados por caminos sencillos que atraviesan prados. Su ruta más frecuente es el paseo hacia Puerto de Vega, un cercano pueblo marinero donde el ambiente es más animado.

Muy cerca de Soirana se encuentra una de las playas más bonitas del occidente asturiano, la playa de Frejulfe. En 2002, la playa fue declarada monumento natural, donde destaca por su longitud aproximada de 800 metros y en su extremo oriental se encuentra la desembocadura del río Frejulfe.

En el apartado de chiringuitos de playa, La Mar de Fondo, ubicado cerca del arenal de Frejulfe, fue construido por sus propios dueños con madera. Las mesas están sobre el prao con vistas directas al mar.

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